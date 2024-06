Meghalt Noam Chomsky

A Jacobin és a New Statesman is egy-egy nekrológgal búcsúzik Noam Chomskytól és a Wikipedia oldala is azt jelöli, hogy június 18-án 95 évesen meghalt a világ leghíresebb nyelvésze, aki sok évtizede politikai kérdésekben is hangosan foglalt állást.

photo_camera Noam Chomsky. Fotó: HEULER ANDREY/AFP

Noam Chomsky amerikai nyelvész, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója. Az általános nyelvtudomány terén végzett munkásságával nagyban hozzájárult a behaviorizmus hanyatlásához és a kognitív tudomány fellendüléséhez. A legtöbben mégis politikai állásfoglalásairól ismerik.

Chomsky a vietnámi háború óta kritizálta az amerikai külpolitikát, a háborúellenes kiállása miatt a CIA le is hallgatta. Saját magát anarchoszindikalistának vallotta a korai években, mindenképpen baloldalinak. De az elmúlt ötven évben ugyanolyan elánnal kritizálta az Amerikai Egyesült Államok jobb és baloldali vezetéseit. A vietnámi háborún túl a szerbiai bombázás, az iraki háború nagy kritikusa volt és nagyon mást képviselt az orsz-ukrán háborúval kapcsolatban is, mint amit az amerikai vezető értelmiségiek. Utalásokat tett arra, hogy Oroszország fellépése mögött szerinte logikus okok állnak. Utolsó hónapjaiban pedig hangosan kritizálta Izrael fellépését a Gázai övezetben.