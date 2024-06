Portugália a hosszabbításban fordított Csehország ellen

F csoport Portugália Portugália 2 - 1 Csehország Csehország Vége Statisztika Kezdő Események Portugália Szövetségi kapitány 3-4-3 Roberto Martínez Montoliú 22 D. Meireles Costa 4 R. Santos Gato Alves Dias 3 K. Laveran Lima Ferreira 19 N. Mendes 5 J. Dalot Teixeira 23 V. Machado Ferreira 8 B. Fernandes 20 J. Cavaco Cancelo 10 B. Silva 7 C. Ronaldo 17 R. Conceição Leão Csehország Szövetségi kapitány 3-5-2 Ivan Hašek 1 J. Staněk 3 T. Holeš 4 R. Hranáč 18 L. Krejčí 22 T. Souček 5 V. Coufal 14 L. Provod 25 P. Šulc 12 D. Douděra 10 P. Schick 11 J. Kuchta

Portugália több szempontból is rekordot döntött a Csehország elleni kedd esti lipcsei mérkőzésen: a 41 éves védő, Pepe lett a futball-Európa-bajnokságok történetének legidősebb játékosa, Cristiano Ronaldo pedig hatodik tornáján lépett pályára, hasonlóra nem volt még példa.

A portugálok a csalódást keltő világbajnoki szereplésük után az újonnan kinevezett Roberto Martínez kapitánnyal minden meccsüket megnyerték a selejtezőben, 36 gólt lőttek és 2-t kaptak. Csehország Albánia mögött másodikként jutott ki, mindössze 6 gólt kaptak, de lőtt gólokban az Eb-re kijutó csapatok közül holtversenyben ők hozták össze a legkevesebbet.

photo_camera Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Nem lehetett azzal vádolni a csapatokat, hogy igazán odatették volna magukat a mérkőzés elején. Ugyan nyomtak a portugálok – több szögletet is kialakítottak, Bruno Fernandesnek volt egy megpattanó lövése, Rafael Leao épphogy lemaradt egy beadásról –, de valódi gólhelyzetet nem alakítottak ki.

A 31. percben Fernandes passzára remekül indult be Ronaldo, Stanek kapus fogta a ziccert. Az első félidő végén is Ronaldo került helyzetbe, fordulásból lőtte rá, a cseh kapus ezt is védte. A csehek nem jelentettek különösebb veszélyt a portugál kapura, rendezetten védekeztek, de azokban a ritka pillanatokban, amikor náluk volt a labda, statikusak voltak.

Az idei Eb-n először nem született gól az első félidőben.

A második játékrész is portugál szögletekkel indult, de a csehek minden veszélyt elhárítottak. Az 57. percben Ronaldo lőtt rá egy szabadrúgást, Stanek stabilan fogta, a nagy eső miatt csúszós labda sem tréfálta meg.

photo_camera Provod kapásgólja Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A 62. percben robbant a meglepetésbomba, az addig a félpályát alig átlépő csehek megszerezték a vezetést. A portugál kaputól 18 méterre Provod kapta a labdát, kapásból rálőtte, nem kis gól lett belőle.

A szerencse ezután nem volt a csehek oldalán, a 69. percben a középre fejelt labdát Stanek kapus az előtte álló védő lábára ütötte, onnan pattant be.

photo_camera A cseh öngól Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A 87. percben egy beadás után Ronaldo először a kapufára fejelt, a csereként beállt Jota belőtte a kipattanót, de a portugál klasszis lesen volt, a VAR elvette gólt.

Ami késik, nem múlik, a 92. percben a csereember Francisco Conceição rúgta be a Hranáčról lecsorgó labdát. A védő a második portugál gólban is benne volt, nagyon rosszul ért hozzá a labdához, Conceiçãonak nem volt nehéz dolga.

photo_camera Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

2-1-re lett a vége, a csehek nagyot küzdöttek, de a portugál fölény kifizetődött. Érdekes lesz az F-csoport, a másik meccsen Törökország verte nagy meccsen Grúziát.