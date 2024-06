Sulyok Tamás helyett továbbra is Novák Katalin használja az államfői rezidenciát

A környéken lakók május végén jelezték, Novák Katalin még nem költözött ki a Béla király úti rezidenciáról. Novák a kegyelmi botrány miatt február 10-én jelentette be lemondását, Sulyok Tamást február 26-án választotta meg az Országgyűlés, ő március 5-én vette át a hivatalt.

Az államfő jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény 10. paragrafusa alapján pedig

a köztársasági elnök elnöki rezidencia használatára jogosult, amelyet köteles igénybe venni.



Ez még nem történt meg.

A jelzés után, május 31-én kerestük meg Novák Katalin hivatalát, hogy mikor készül kiköltözni az ingatlanból, és esetleg mégis kér-e új lakást, vagy a korábbi lakhelyére költözik vissza, de eddig nem érkezett válasz.

Írtunk a Köztársasági Elnöki Hivatalnak is, hogy meg tudják-e erősíteni az információt.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy tudomásuk szerint mikor költözhet ki Novák Katalin, illetve költözhet be Sulyok Tamás, és hogy most milyen ingatlanban él az államfő, és mennyivel több biztonsági intézkedésre van szükség amiatt, hogy nem a rezidencián tartózkodik.

Amikor június 6-án Sulyok Tamás kiposztolta, hogy vasal – ez a tapéta és a csillár alapján inkább a Sándor-palotában lehetett –, újból megkerestük őket, hogy hogy áll a költözés.