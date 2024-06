Szórakoztató meccsen 3-1-re verte Törökország a történelmet író Grúziát

F csoport Törökország Törökország 3 - 1 Grúzia Grúzia Vége Statisztika Kezdő Események Törökország Szövetségi kapitány 4-2-3-1 Vincenzo Montella 1 F. Günok 18 M. Müldür 4 S. Akaydin 14 A. Bardakcı 20 F. Kadıoğlu 10 H. Çalhanoğlu 22 K. Ayhan 8 A. Guler 6 O. Kökçü 19 K. Yildiz 21 B. Yılmaz Grúzia Szövetségi kapitány 3-5-2 Willy Sagnol 25 G. Mamardashvili 5 S. Kverkvelia 4 G. Kashia 3 L. Dvali 2 O. Kakabadze 10 G. Chakvetadze 20 A. Mekvabishvili 6 G. Kochorashvili 21 H. Tsitaishvili 22 G. Mikautadze 7 K. Kvaratskhelia

Története első Eb-mérkőzését játszotta Grúzia kedd este Törökország ellen Dortmundban, és habár elsőre nem ez ígérkezett a legizgalmasabbnak, végül kifejezetten élvezetes meccset játszottak csapatok.

Grúzia a 35. Eb-n szereplő ország lett, mikor a pótselejtezős csoportját megnyerve kijutott az Európa-bajnokságra. A grúz csapat sok sikert nem aratott az Eb-selejtezőkön, egy csoportban voltak a spanyolokkal, a skótokkal és a norvégokkal, végül negyedikek lettek, ami nem jelentett kijutást, de a Nemzetek Ligájában való szereplésük miatt indulhattak a pótselejtezőn. Ott az elődöntőben Luxembourgot verték ki, a döntőben Görögország ellen nagy meglepetést okozva, tizenegyespárbajban nyertek.

photo_camera Fotó: GOKHAN BALCI/Anadolu via AFP

A keddi Eb-mérkőzés esélyesei az olasz Vincenzo Montella által irányított törökök voltak, annak ellenére is, hogy 2024-ben még nem nyertek meccset. A rosszul sikerült felkészülés során a magyaroktól is kikaptak, de az osztrákok elleni 6–1-es vereség sem nézett ki jól. A selejtezőből Horvátország és Wales előtt csoportelsőként jutottak ki az Eb-re.

A mérkőzés előtt óriási vihar érte el Dortmundot, a szurkolói zónákat be is zárták, de a Signal Iduna Park stadiont is elöntötte az eső, a tetőről folyt le a víz. A vihar nem akadályozta a török és grúz szurkolókat abban, hogy összeverekedjenek a meccs előtt, a biztonságiak végül szétválasztottak őket.

Ahogy az várható volt, a két tinédzserrel felálló törökök kezdték fölényben a mérkőzést, két szöglet után is veszélyesen tudtak fejelni, sőt a 9. perc végén egy kapufáig is eljutottak, Ayhan bombázott 20 méterről. A 11. percben a grúzok is eljutottak egy helyzetig, Mekvabishvili lövése megpattant az egyik védőn, Günok kapus bravúrral tudott menteni.

A következő 15 perc parádés játékot hozott, a vezetést Törökország szerezte meg Müldür bombagóljával. Kadioglu beadását Dvali még kifejelte, de pechére a labda pont a török játékos lábára érkezett, aki 16 méterről kapásból védhetetlenül lőtte a felsőbe.

photo_camera Müldür kapáslövése Fotó: GOKHAN BALCI/Anadolu via AFP

A török csapat extázisba került, két perccel később Yildiz is betalált, de ezt a VAR végül les miatt érvénytelenítette. A sokkból fel tudtak állni a grúzok, a 32. percben Mikautadze meglőtte országa első gólját az Európa-bajnokságon, az ötös sarkáról talált be jobbal.

A második félidőben inkább a mezőnyjáték dominált, kisebb-nagyobb helyzeteket mindkét csapat kidolgozott, de a gólig a 65. percig kellett várni, amikor a Real Madrid szupertehetsége,

Arda Güler Ayhan labdaszerzése után elképesztő ballábas bombát eresztett a jobb felsőbe.

Ez is védhetetlen volt, és talán nem túlzás azt állítani, hogy az Eb eddig legnagyobb gólját lőtte a 19 éves török játékos. Grúzia ezután sem adta fel, majdnem jött megint az egyenlítés, de Kochorashvili átemelése a felsőlécről kifelé pattant.

photo_camera Török ünneplés a grúz szurkolók előtt. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

A 86. percben Yazici fejesét fogta Mamardashvili. Grúziának a hosszabbításban két hatalmas lehetősége is volt az egyenlítésre, a 96. percben pedig Kvaratskhelia a kapufára fejelt. Grúzia mindent feltett egy lapra, a szögletre felment a kapus is, ám ezt kifejelték a törökök, a kontra után Aktürkoglu 20 méterről az üres kapuba passzolta a labdát.

A vége 3-1 lett, Törökország a korábbi szerepléseivel ellentétben győzelemmel kezdte az Eb-t. A csoportban Portugália-Csehország meccset rendeznék még.