24 év után parádés keretek között tért vissza Észak-Koreába Putyin

24 év után Vlagyimir Putyin orosz elnököt éljenző tömeggel, katonai parádéval és vörös szőnyeggel várták Phenjanban - írja a BBC. Az orosz elnök 2000 óta először látogatott el Észak-Koreába, ahol egy Kim Dzsong Unnal közös csúcstalálkozón vesz részt. Közben az Egyesült Államok figyelmeztetett minden olyan megállapodással szemben, ami növelné az Ukrajnára nehezedő katonai nyomást vagy fokozná a feszültséget a Koreai-félszigeten - írja a Guardian.

Putyint számos vezető politikus is elkísérte az észak-koreai diktátorhoz, többek között Andrej Beluszov védelmi miniszter, és az orosz diplomácia vezetője, Szergej Lavrov. Kim, aki tavaly szeptemberben egyhetes oroszországi látogatása során Vlagyivosztokban találkozott Putyinnal, azon kevés világvezető egyike, aki támogatásáról biztosította az orosz elnököt a háború kapcsán, Putyin pedig „harcostársaknak” magukat.

„Nagyra értékeljük az orosz politika következetes és rendíthetetlen támogatását, többek között az ukrán irányban” - idézte Putyint a RIA orosz állami hírügynökség a Kimmel folytatott tárgyalások kezdetén.

A találkozó alkalmából Putyin egy újabb orosz Aurus luxusautót, egy admirális tőrét és egy teáskészletet is ajándékozott Kimnek, míg Putyint díszőrség, köztük lovas katonák, és civilek nagy tömege várta a főváros egyik terén, a két vezetőről készült óriási portrék alatt.

A találkozó során a két ország megállapodást írt alá, hogy segítik egymást egy ellenük irányuló agresszió esetén - mondta Putyin. Az orosz elnök szerint az „áttörést jelentő dokumentum” pedig egy kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz: „a ma aláírt átfogó partnerségi megállapodás többek között kölcsönös segítségnyújtásról rendelkezik az egyik fél elleni agresszió esetén”.

Elemzők szerint azonban egy ilyen kölcsönös védelmi paktumnak közvetlen következményei is lehetnek Oroszország ukrajnai háborújára. Oroszország ugyanis így bevonhatja Észak-Koreát általánosabban is a konfliktusba, hivatkozva az orosz városok, például Belgorod elleni ukrán támadásokra vagy az Ukrajnától elcsatolt régiókra, amelyeket most orosz területnek tekint.

Közben az Egyesült Államok és Dél-Korea állítja, hogy bizonyítékuk van arra, hogy Észak-Korea több tucat ballisztikus rakétát és több mint 11 000 konténernyi lőszert szállított korábban Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz, míg Kim állítólag orosz élelmiszer- és energiasegélyt, valamint országa űrprogramjához kért segítséget. A két ország azonban tagadta, hogy a kilenc hónappal ezelőtti csúcstalálkozójukon fegyverüzletet kötöttek volna.

Phenjan „nagyon hatékonyan védte meg érdekeit az évtizedek óta tartó amerikai gazdasági nyomás, provokáció, zsarolás és katonai fenyegetések ellenére” - írta Putyin. „Olyan alternatív kereskedelmi és kölcsönös elszámolási mechanizmusokat fogunk kidolgozni, amiket nem a Nyugat ellenőriz, és közösen ellenállunk az illegitim egyoldalú korlátozásoknak. Ezzel párhuzamosan pedig ki fogjuk építeni az egyenlő és oszthatatlan biztonság architektúráját Eurázsiában”.

Az észak-koreai állami KCNA hírügynökség szerint Putyin látogatása azt bizonyítja, hogy a két ország közötti kapcsolat „napról napra erősödnek”, és „új lendületet adnak a két ország közötti jószomszédi együttműködési kapcsolatok fejlődésének”. Az Egyesült Államok ugyanakkor aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a látogatásnak biztonsági vonatkozásai lehetnek Ukrajnára és a Koreai-félszigetre nézve, amit az elmúlt napokban súrlódások ráznak meg az 1950-53-as koreai háború vége óta Északot és Délt elválasztó, erősen felfegyverzett határ mentén.

Észak-Korea után Putyin a régi szövetséges Vietnámba látogat, ahol várhatóan a kereskedelemről tárgyal majd.