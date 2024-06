Narancssárga porral borították be a Stonehenge szikláit

Narancssárga porral szórta be Stonehenge szikláit két környezetvédelmi aktivista szerdán. A dél-angliai ősi emlékhelynél a fosszilis üzemanyagok használata ellen küzdő Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport tagjai hajtották végre a figyelemfelkeltő akciót.

A szervezet által közzétett videófelvételen az látszik, hogy a két aktivista odarohan az emlékhely kőoszlopaihoz, és nagy nyomású poroltókból narancsszínű port szór a sziklákra. Az akciót több látogató igyekezett megakadályozni, majd a rendőrség őrizetbe vette és megbilincselve elvezette a két embert.

A videóhoz mellékelt közlemény szerint a Just Stop Oil a csütörtöki nyári napforduló elé időzítette az akciót. Az évnek ezen az éjszakáján rendszerint több ezren gyűlnek össze Stonehenge szikláinál a Londontól 120 kilométerre délnyugatra, Salisbury városának közelében fekvő fennsíkon, várva a csillagászati nyár első napfelkeltéjét.

Sokan azok közül, akik évről évre összegyűlnek a legalább ötezer évesnek gondolt, 20-25 tonnás kőtömbökből épített kultikus emlékműnél június 21-ének hajnalán, ezt abban a meggyőződésben teszik, hogy a koncentrikus sziklaköröket egy ősi napimádó szekta építette a nyári napforduló tiszteletére.

A Just Stop Oil szerdai közleménye szerint az aktivisták által használt por kukoricalisztből készült, amelyet majd lemos az eső. Az angol örökségvédelem szóvivője rendkívül felkavarónak nevezte az emlékmű permetezését, és megerősítette, hogy a helyszín továbbra is nyitva áll a nyilvánosság előtt. Az okozott kár mértékét még vizsgálják.

A Just Stop Oil a következő brit kormánytól azt követeli, hogy 2030-ig vessen véget a kőolaj, a földgáz és a szén kitermelésének és elégetésének. Az elmúlt időszakban a szervezet több más nagy értékű képzőművészeti alkotást és történelmi emléket választott célpontnak. Májusban az angol-brit alkotmányosság ősi jogforrása, a Magna Carta egyik példányának üvegfalú tárolóját próbálta összetörni a Just Stop Oil két idős aktivistája vésővel és kalapáccsal a londoni brit nemzeti könyvtárban. A felbecsülhetetlen értékű történelmi dokumentum nem sérült meg.

A csoport két másik tagja 2022 októberében a londoni Nemzeti Galériában konzerv paradicsomlevest öntött Vincent van Gogh egyik leghíresebb, Napraforgók című festményére. A képkeretet kisebb károsodás érte, az alkotás azonban - amelyet üveglap védett - sértetlen maradt. Tavaly novemberben a Just Stop Oil két tagja szintén a londoni Nemzeti Galériában Diego Velázquez Vénusz tükörrel című alkotásának védőüvegét törte be több helyen. Az újgenerációs klímavédelmi mozgalmakat mi is megpróbáltuk értelmezni. (BBC, MTI)