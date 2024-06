A németeket magasztalja Willi Orban a vesztes meccs után, de azért a bírónak is odaszúrt egyet

Az angol szurkolók egy csoportja a második világháború német áldozataira utaló éneket kántálták, pedig a brit és a német rendőrség is azt kérte, ne énekeljék a „10 német bombázó” című dalt. A szerbek elleni meccs napján vasárnap azonban mégis megtörtént, amiről videófelvétel is készült.

Angol szurkolók a Szerbia-Anglia meccs előtt





Bár a foci-Eb előtt még arról szólt a fáma, hogy a német rendőrök azonnali pénzbírsággal fogják büntetni azt, aki ezt a dalt énekli, most kérdéses, milyen eredménnyel zárulhat az eset vizsgálata. A német rendőrség szerint ugyanis a dal éneklése nem minősül bűncselekménynek, és figyelembe kell venni a beavatkozás gyakorlati részét is, amikor több száz szurkoló énekli a dalt. A németek egyébként egy darabig türelmesek és toleránsak a szurkolókkal szemben, ám ha átlépik a határt, akkor annak letartóztatás is lehet a vége.

A Labdarúgó-Szövetség (FA) még 2017-ben próbálkozott azzal, hogy a dal éneklése miatt eltiltással fenyegette meg a szurkolókat, amit Gareth Southgate például teljesen elfogadhatatlannak tartott. Sőt, még az UEFA-t is arra kérte a szövetség, hogy szabjon ki büntetést az ultranacionalista és diszkriminatív dalok éneklése miatt. Mindenesetre most abban reménykednek, hogy kellő visszatartó erő lesz az, hogy a kántálásról készült felvétel elterjedhet a közösségi médiában.

Ám míg az FA a szurkolói klubon keresztül be tudja azonosítani az éneklő szurkolókat, és megpróbálhatja kitiltani őket, Németországban más a helyzet. Sok szurkoló ugyanis egyáltalán nem klubtag, sőt, még jegyük sincs. (BBC)