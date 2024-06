„Fogalmam sincs” – mondta Varga Judit az ügyészségen arról, mit jelent az az állítása, hogy Rogánék kihúzatták magukat a Völner–Schadl-ügy irataiból

„Egy átfogó, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálat után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megszüntette a volt igazságügyi miniszter magánbeszélgetését tartalmazó hangfelvétellel kapcsolatos nyomozást” – jelentette be csütörtökön Kovács Katalin szóvivő és Fürcht Pál főügyész. Az ügyészség azt állapította meg, hogy a Völner–Schadl-ügy iratait nem manipulálták, Varga Judit „pletykákat osztott meg a férjével.”

A nyomozás során Varga Judit volt igazságügy-minisztert is meghallgatták, akit figyelmeztettek a hamis tanúzás következményeire. Azt, hogy mit mondott az ügyészségen, részben nyilvánosságra hozták a nyomozás részleteiről megjelent, csaknem 50 oldalas határozatban.

A titokban felvett beszélgetés

Magyar Péter 2023 januárjában vette fel, ahogy akkori felesége, Varga Judit igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy a Völner–Schadl-ügy irataiból Rogánék kihúzattak dolgokat, bár „semmi rossz nem volt benne”, de nem sikerült mindent, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek.

A nyilvánosságra hozott felvétel teljes leirata itt olvasható, de emlékeztetőül idézünk néhány bekezdést:

MP: Judit, pillanatra visszatérve arra, amit az előbb mondtál…

VJ: Mit mondtam?

MP: A Schadlról … hogy aaa … azt mondtad … hogy elkezdtél valamit mondani, … hogy a Rogán mondott valamit … ami olyan furcsa volt, de hogy mondod, hogy tanácsolt valamit, hogy mit nem kell csinálni, hogy valamit kell, csak akkor pont elmentem.

VJ: Nem, csak annyi, hogy a Dani menjen át az ügyészségre, és kérdezze meg, hogy milyen …

MP: Ja, hogy mi van még

VJ: … mert náluk is van egy példány ezekből.

MP: És ti nem láttátok, a sajtó meg már látta.

VJ: Hát sőt, már valószínűleg odaadták, és elvileg azt ők anno átnézték.

MP: Mármint a Rogánék.

VJ: Igen, semmi rossz nincsen, de …

MP: De erre mondta a Martonovics Detti, hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat.

VJ: Persze, magukat kihúzatták… a Martonovics Detti.

–––

VJ: Meg elindult és akkor aztán utána egyre durvábban gyűltek az izék, a bizonyítékok. Akkor szóltak a Völnernek, hogy hagyja abba. Nem hagyta abba.

MP: Várjál, de azt mondtad is, hogy szóltak neki.

VJ: Hát és akkor már tavasszal szóltak neki, hát …

Pletyka

A felvétel nyilvánosságra kerülése után Varga azzal érvelt, hogy Magyar napok óta fenyegetésben tartotta, azért mondta, amit hallani akart, hogy szabaduljon.

Az ügyészségen lényegében letagadta a hangfelvételen elhangzott mondatait.

Megkérdezték például, mit jelent a hangfelvételen az, hogy „persze, magukat kihúzatták”, mire a vallomásában azt mondta:

„Fogalmam sincs. A férjem ezeket nekem mindig felolvasta, én pedig kérdezfelelek formában ráhagytam ezeket. (...) Irányított beszélgetést művelt a férjem. Pletykákat, hallomásokat próbált felolvasni, előolvasni nekem.”

A vallomásában arról beszélt, nincs tudomása róla, hogy az ügyiratokat manipulálták volna. „Fizikai képtelenségnek tartom, hogy bárki manipulálta volna ezeket az iratokat.” (Az ügyészség később leírja, hogy a tanúként meghallgatott Gulyás Gergely, Rogán Antal, illetve a felvételen megnevezett Bernadett és Dániel is azt vallotta, nincs tudomásuk olyan tényről, amely szerint bárki manipulálta volna a Völner–Schadl-ügy iratait. Dániel tanúként azt is állította, Varga nem utasította, hogy menjen be az ügyészségre.) Rogán vallomásából is közöltek részleteket, arról itt olvashatnak bővebben.

Varga a vallomásában is utalt arra, hogy amikor a hangfelvétel készült, már kifejezetten rosszban volt a férjével, és ez irányított beszélgetés volt.

„A férjem rendszerint gyalázta a legfőbb ügyészt de én mindig ráhagytam, amit vele kapcsolatban mondott. Nem tudom, hogy abban a lelkiállapotban miért mondtam.”

Az ügyészség szerint a hangfelvétel alátámasztja Varga állítását, mert „a beszélgetés során a tényszerű kijelentések többsége Magyar Pétertől származik, illetve több esetben ő fejezi be Varga Judit mondatait.” Bár megjegyzik, hogy ennek a bizonyítékok értékelése szempontjából nincs különösebb jelentősége.

„Tényként rögzíthető ugyanis, hogy a bizonyítékként értékelt hangfelvétel egyetlen olyan kijelentést sem tartalmaz, amely arra utalna, hogy mely személy mikor és konkrétan milyen bűncselekmény elkövetésére utaló vagy azt bizonyító tartalmat törölt (töröltetett) jogellenesen a Schadl–Völner-ügy irataiból” – írta határozatában az ügyészség.

Egy ponton megjegyzik, Varga tanúként köteles volt az igazat vallani, míg otthon férjének igazmondási kötelezettséggel nem tartozott, „különösen, hogy férje minisztériumi dolgokról faggatta, amiről hivatalos személyként amúgy sem beszélhetett otthon. Az, hogy Varga Judit miért mondott el pletykákat a férjének, miért ilyen módon adta elő azokat, hogy megfelel-e a valóságnak az, hogy volt férje presszionálta őt, hogy ilyeneket mondjon, ennek kiderítése nem a nyomozás feladata.”

A felvételen elhangzottak tárgyi tévedések is, például Varga állításával ellentétben az ügyészség nem hallgatott le senkit folyamatosan a börtönben a vádemelésig. „A letartóztatása után keletkezett hanganyagok úgy keletkeztek, hogy a letartóztatott személy más, szabadon lévő lehallgatott személyt hívott fel.”

Az ügyészség szerint ez is azt támasztja alá, hogy Varga és Magyar nem olyan embertől szerezte az értesüléseket, akik valóban ismerték az ügyészségi iratokat.

Az ügyészség szerint életszerűtlen

A hangfelvételen Varga beszél arról, hogy tavasszal figyelmeztették Völnert, de nem állt le. Az ügyészség megjegyzi, hogy Magyar nem kérdezte meg, hogy ki és miről szólt Völnernek, és ezt Varga sem részletezte. A tanúkénti kihallgatásán Varga úgy fogalmazott, „nem volt arról tudomása, hogy bárki szólt Völner Pálnak vagy bárki figyelmeztette őt.”

Varga szerint ezek „a férje pletykái voltak, aki erőltette, hogy ilyesmiről beszélgessenek”, és Magyar tette többször szóvá, hogy valaki szólt Völnernek. Az egyébként Völner ügyvédje, Papp Gábor is cáfolta korábban, hogy figyelmeztették volna az államtitkárt, aki még az állítólagos figyelmeztetés után is vett át kenőpénzt Schadl Györgytől a vád szerint.

Az ügyészség szerint azért is életszerűtlen, hogy valamelyik kormánytag tájékoztatta volna Völnert, hogy titkos megfigyelés folyik ellene, így legyen óvatos, mert ilyenkor az lenne a logikus, hogy erről elsősorban Varga Judit minisztert, az ő felettesét tájékoztatják.

„Ilyenről azonban a tanú a vallomásában nem számolt be.” Az ügyészségi határozat szerint Magyar is kizárta, hogy a feleségét tájékoztatták volna erről.

Varga kabinetfőnökét is meghallgatták, aki szintén nem tudott arról, hogy Völnert figyelmeztették volna, ahogy Rogán Antal és Gulyás Gergely sem.

Az ügyészség vizsgálta azt is, manipulált-e a felvétel. Varga ezt a tanúvallomásában lehetségesnek tartotta, Magyar viszont állította, hogy vágatlan, a tartalmán nem változtatott, és a telefonjával rögzítette.

Az ügyészség a szakértő véleménye alapján arra jutott, hogy Magyar nem az eredeti felvételt adta át, hanem egy arról készített hanganyagot, így nem lehet megállapítani, hogy manipulált-e. A szakértő az ügyészségnek átadott felvételen mindenesetre vágásra, konvertálásra utaló jelet nem talált.