Nem reális elvárások klímakatasztrófa idején

Kevés pont

Szerda délután játszotta második Eb-meccsét a magyar válogatott, és bár a skótok elleni találkozóhoz képest sokkal többet mutattak, de ez sem volt elég a németek ellen: a házigazdák viszonylag simán nyertek 2-0-ára. Ha valakit a részletek is érdekelnek, a mérkőzésről szóló élő közvetítésünket itt lehet visszaolvasni, és jelentkeztünk helyszíni riporttal a stadionból. A mérkőzés után a csapatkapitány Szoboszlai Dominik meglehetősen letörten nyilatkozott, olyasmiket pedzegetve, hogy lehet eleve túl nagyok voltak az elvárások a csapat körül.

Az esti meccs a csoport másik találkozója, a skót-svájci volt, és 1-1-es döntetlent hozott. Hogy ez mit jelent a magyar továbbjutás szempontjából, azt nehéz megmondani, de mint cikkünkben írtunk, a skótok nagy arányú megverésére és némi szerencsére alighanem szükségünk lesz majd. Játszottak egy meccset a B-csoportból is, az Eb tán eddigi legjobb meccshajráját hozó mérkőzésen az albánok 2-2-t játszottak a horvátokkal. Ez az eredmény akár mindkét csapat kiesését is eredményezheti majd.

Az Európa-bajnokság velejárója, hogy ilyenkor még azok is bele kell nézzenek a köztévé adásába, akik máskor tudatosan kerülik az ilyesmit. A sportadón a propaganda a félidőben látható egyperces híradóba szivárog be, szerdán migránsozás és Karácsonyt elítélő NVB is belefért a rövid hírblokkba. A nap folyamán írtunk arról is, hogy mit is lehet tudni a Carpathian Brigade-ról, és az Eb-hez kapcsolódó hír volt az is, Németország moszkvai típusú terrortámadásokra figyelmeztetett.

Az élet itthon

Fellebbezés alatt vannak a választás eredményei, de Vitézy lecsapott Karácsonynak arra a mondatára, hogy ha új választást akar, csak le kell mondania. Jogilag lehet ilyen forgatókönyv, ha Karácsony győz, mérlegelhet, hogy meglépje-e.

Írtunk szerdán arról, hogy Magyar Péter beül az EP-be, de a Tisza delegációját Tarr Zoltán vezeti majd. Most, hogy a Tisza tagjai beléphetnek a Néppártba, a KDNP-nek pedig mennie kellett, Hölvényi György hirtelen rájött, hogy a Néppárt eleve balra tolódott, és a béke szót ki sem lehetett ott mondani szerinte. Írtunk arról is, hogy a Fidesz-szövetséges RMDSZ nemmel szavazott a Tisza felvételére.

Kiderült az is, hogy Balog Zoltán hatéves minisztersége alatt 36-szor utazott külföldre Novák Katalinnal, számos alkalommal kettesben, hogy K. Endre sajnálja, hogy Nováknak és Vargának le kellett mondania, viszont hálásan köszöni a döntésüket, és kapcsolódott az a hír is, hogy Novák Katalin válogatott dresszben, Wizz Air-gépen utazott a német–magyarra.

Gazdasági hír volt tegnap, hogy négy napon belül harmadszor drágul az üzemanyag, kilőttek az árak a választások óta, valamint hogy immár Bulgária is előzött minket, a magyarok fogyasztanak a legkevesebbet az EU-ban. És hír volt még itthonról, hogy

A Helsinki pedig a blogján szedett össze mindent, amit a Magyarországra kivetett uniós gigabírságról tudni érdemes.

Válságtünetek

Itt a kánikula, több megyére is vörös kódot adtak ki Magyarországon, és ehhez kapcsolódva írtunk arról, hogy világszerte zsinórban 11 hónapja dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok, 2023 volt az eddigi legmelegebb, most csak júniusnál tartunk, de van, ahol a hőmérséklet már 10 fokkal haladta meg az évszakos átlagot. Írtunk arról is, hogy annyira rossz a levegő minősége, hogy évente 700 ezer kisgyermek hal meg miatta, a Qubit pedig arról, hogy már az emberi péniszben is kimutatták a mikroműanyagokat. Akadnak azért jobb hírek is, például hogy a magyar kormány megtorpedózta, mégis életbe léphet a természet helyreállításáról szóló EU-s direktíva.



