Kocsis Máté szerint szó sem lehet arról, hogy a Fidesz beüljön az ECR frakciójába, ahová felvették a román szélsőségeseket

Szerdán az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) lett az Európai Parlament harmadik legnagyobb pártja, miután a román nacionalista és szélsőjobboldali AUR párt is csatlakozhatott – írja a Politico. Az ECR az az európai pártcsalád, amelyről Orbán Viktor pár hónapja azt mondta, örülne, ha bekerülhetnének oda a Fidesz képviselői is (bár a Corriere della Sera szerint a képviselőcsoport nem látja szívesen a magyar pártot).

photo_camera Giorgia Meloni Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) idén 14 százalékot ért el az európai parlamenti választáson, így a második legerősebb román párt lett. Csatlakozásukkal pedig az ECR-nek immár 83 tagja van a 720 fős parlamentben, amivel a csoportosulás megelőzte az Emmanuel Macron francia elnök EP-képviselői által uralt frakciót, a Renew-t.

A hírre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookon reagált, ahol arról írt, hogy szerinte a Fidesz mégse akar bekerülni az ECR-frakcióba, ahová korábban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az ECR vezetője fel se akarta venni őket. Mint írta, „a szélsőségesen magyarellenes román AUR-t felvették az ECR frakciójába. Szó sem lehet arról, hogy a Fidesz ilyen párttal üljön egy frakcióban az Európai Parlamentben! Kizárt!”

Orbán korábban többször is jelezte, hogy a Néppártból való kilépése óta az Európa Parlamentben függetlenül politizáló Fidesz szívesen menne az ECR-be. De az ECR több tagpártja (vélhetően a Fidesz mély oroszbarátsága miatt) elutasítóan állt a kérdéshez, így például a Finn Párt, a belga Új Flamand Szövetség, a cseh Polgári Demokrata Párt (ODS) és a Svéd Demokraták is. Ezt is mérlegelve dönthetett úgy az olasz politikus, hogy inkább nem veszik fel a Fideszt a csoportosulásba.