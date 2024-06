Sarka Kata férjét százmilliókkal szórta meg a Szerencsejáték Zrt., de jutott bőven Orbán egykori polgári körének is

Az állami szerencsejáték-szervező cég 665 millió forintnyi szponzorpénzt osztott ki májusban, ebből a legtöbbet, két cégen keresztül 280 millió forintot Bessenyei István cége kapta, írja a Hvg. Sarka Kata férje, aki, mint azt a lap felidézi, 11 évig járt MSZP-s belépővel a parlamentbe, az Inani Production Kft.-vel és az Inani Football Production Kft.-vel nyerte el a támogatásokat. Előbbi cégével Bessenyei decemberben 90 millió forintot kapott a Nemzeti Filmintézettől egy Puskás-sorozat elkészítésére, így a lap lehetségesnek tartja, hogy ezt a támogatást is arra szánták.

Bessenyein kívül még Havasi Balázs zongorista kapott jelentős támogatást: cégét 120 millió forinttal segítette meg a Szerencsejáték Zrt., amely az utóbbi években sosem feledkezett meg a Mészáros Lőrinc és/vagy Várkonyi Andrea által is rajongott zenészről. Havasi tavaly 100, tavalyelőtt és 2021-ben 150-150 milliót kapott tőlük (ennyiből már hány jegybanki értelemben vett csodazongora kijönne).

A harmadik legtöbb támogatás, 80 millió forint az egykor Orbán Viktort és Vona Gábort is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körből kinőtt alapítványnak jutott. A Polgárok Házát is fenntartó civil szervezetet tavaly és 2019-ben is támogatta az állami szerencsejátékcég, de korábban bőven kaptak pénzt a Fidesz pártalapítványától is.

A listán szerepelnek emellett sport- és horgászszervezetek, a nagycsaládosok egyesülete, valamint egy apró, 5 milliós tétellel a KDNP ifjúsági szervezetéből indult Gondi Mátyás Lajos vállalkozása, a GML Productions Kft. is. Ez utóbbi szintén nagy líblingje a Szerencsejáték Zrt.-nek, már nem sokkal 2016 decemberi megalakulása után kapott 8 milliót, majd 2020-2022 között összesen 45 milliót. Gondi emellett a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesületet is igazgatja, hívta fel a figyelmet a Népszava. Szintén a Népszava említi meg, hogy a támogatotti listán van a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Kultúra a Magyarságért Nkft., aminek 10 millió forint jutott.