Ausztria magabiztosan verte Lengyelországot

D csoport Lengyelország Lengyelország 1 - 3 Ausztria Ausztria Vége Krzysztof Piątek 30 ' Christoph Baumgartner 66 ' Gernot Trauner 9 ' Marko Arnautović 78 ' Wojciech Szczęsny 77 ' Robert Lewandowski 64 ' Jakub Moder 62 ' Bartosz Slisz 53 ' Marko Arnautović 70 ' Patrick Wimmer 56 '

Viszonylag világos volt a helyzet a D csoport pénteki első meccsén: mivel a csoportban még a franciák és a hollandok vannak ott, ezért esélyesen az osztrákoknak és a lengyeleknek egymás ellen van igazán keresnivalója, úgyhogy aki itt nyer, az komoly lépést tesz egy továbbjutást jelentő hely megcsípése felé, míg aki veszít, az esélyesen a tornától is búcsúzik. A lengyelek számára rossz hír volt a meccs előtt, hogy bár voltak felvetések arról, hogy Lewandowski esetleg már kezdhet, végül a sérüléssel bajlódó csatár csak a kispadon kapott helyet.

photo_camera Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

A két csapat eléggé felforgatott felállással futott ki az első meccshez képest, és az osztrákok ragadták magukhoz a kezdeményezést: már a 10. percben vezetést szereztek, amikor egy szöglet utáni kavarodásnál fenn maradt a mai meccsre beküldött védő, Gernot Trauner fejelte be nagy erővel Mwene remek beadását. A mérkőzés képe ezután sokáig eléggé hasonló maradt, bár nagy helyzetek nélkül, de inkább osztrák fölénnyel. Aztán a félidő második felében elkezdtek éledezni a lengyelek, a 30. percben Piatek egy lepattanó lövést lőtte be magabiztosan az osztrák kapuba.

A 60. perc táján aztán beállt Lewandowski is, de lendületet az osztrákok vettek: az egyre feszültebbé váló meccsen a 66. percben Prass labdáját Baumgartner vette át, belépett vele a tizenhatoson belülre, majd magabiztosan ellőtte a sarokba. Ezután az történt, ami ilyen meccseken történni szokott: az osztrákok visszavettek, a lengyelek kitámadtak, és ezzel persze bajba sodorták magukat. Előbb Szczesny védett nagyot, majd nem sokkal később összehozott egy 11-est, a kiugró Sabitzert kaszálta el. A büntetőt a csapatkapitány Arnautovic simán belőtte, 3-1 volt ezzel.

photo_camera Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

A hátralévő időben is az osztrákok domináltak, Szczesny bravúrjain is múlott, hogy nem nőtt az előnyük. Ausztria volt a jobb csapat pénteken, és megérdemelten húzták be ezt a meccset.

Este játsszák a csoport másik meccsét, a francia-hollandot.

87 ' Kacper Urbanski

Piotr Zieliński

81 ' Michael Gregoritsch

Marko Arnautović

81 ' Romano Schmid

Christoph Baumgartner

78 ' Marko Arnautović 77 ' Wojciech Szczęsny 75 ' Kamil Grosicki

Bartosz Slisz

70 ' Marko Arnautović 66 ' Christoph Baumgartner 64 ' Robert Lewandowski 63 ' Alexander Prass

Philipp Mwene

62 ' Jakub Moder 60 ' Karol Świderski

Adam Buksa

60 ' Robert Lewandowski

Krzysztof Piątek

59 ' Kevin Danso

Gernot Trauner

56 ' Patrick Wimmer 53 ' Bartosz Slisz 46 ' Patrick Wimmer

Florian Grillitsch

46 ' Jakub Moder

Jakub Piotrowski

30 ' Krzysztof Piątek 9 ' Gernot Trauner