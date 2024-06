Húzódik a spanyol vonatgyártó felvásárlása

A spanyol gazdasági minisztérium kitolta az engedélyezési határidőket a Talgo vonatgyártó felvásárlásának ügyében, írja az El Economista alapján a hvg.hu. A vasúti járműveket gyártó céget a Hernádi Zsolthoz köthető Magyar Vagon akarja megszerezni a Dunakeszi Járműjavítón keresztül. A vállalat egyetlen részvényese 2022-ig Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt, de miután miniszter lett, a cég egy Hernádihoz köthető magántőkealaphoz került.

photo_camera Fotó: Talgo

A Magyar Vagon április 4-én adta be a felvásárlási ajánlatát, az elbírálására alapesetben három hónap állt volna rendelkezésre, vagyis július 4-e lett volna a határidő, ez most július végére vagy augusztus elejére csúszott. A lap szerint arra is van esély, hogy az adásvétel értékelését az év végéig el fogják húzni, pláne, hogy a minisztérium befektetési bizottsága eddig két alkalommal kért be dokumentumokat.

A bizottság jóváhagyása után a spanyol kormánynak, vagyis minisztertanácsnak is jóvá kell hagynia a tranzakciót. Oscar Puente közlekedési miniszter korábban arról beszélt, hogy

a spanyol kormány mindent meg fog tenni, hogy elutasítsa a felvásárlási ajánlatot.

A spanyol sajtó szerint a kormány attól tart, hogy a tényleges vásárlók vagy orosz befeketetők, vagy a magyar állam lehet. Az Iho.hu emlékeztetett arra, hogy a Dunakeszi Járműjavítót is birtokló Magyar Vagonnak korábban tényleg voltak orosz kapcsolatai, az ajánlatban is részt vevő Ganz-MaVag International Kft. korábbi neve például Transmashholding Hungary Kft. volt, hiszen az orosz járműgyártó óriás volt az egyik tulajdonosa. Az oroszok végül csak a háborús szankciók miatt szálltak ki belőle.