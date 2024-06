Orbán most már azt mondja, hogy az „egész gendermarhasággal” nem akar foglalkozni, azt se tudja, mi az

Ez már a második alkalom egymás után, hogy Orbán Viktort sajtótájékoztató és katonai tiszteletadás nélkül fogadta Olaf Scholz kancellár Berlinben, pedig az állami látogatásoknál ez a szokásos formaság - jegyzi meg a rosszmájú Euronews. Szégyenszemre számos mai programjáról beszámol a kancellár holnapja, de a magyar miniszterelnökről egyelőre egy kukk sincs, egy fotó sincs.

Szerencsére pont arra járt a magyar közmédia, amelynek Orbán Viktor hosszabban nyilatkozott a találkozó lefolyásáról. Elmondása szerint a megbeszélésnek két témája volt: az európai ügyek és a német-magyar kétoldalú kapcsolatok.

Két jóbarát

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Ahelyett, hogy szóba hozta volna a kampány fő mondanivalóját, vagyis hogy a NATO és az EU a németek aktív közreműködésével éppen kirobbantja az atomháborút, az alábbiakat mondta el.

Tavaly a két ország közötti kereskedelem rekordot ért el, 70 milliárd euró felett volt, a Magyarországról kivitt áruk egynegyede pedig Németországba érkezik.

A német cégek Magyarországon 250-300 ezer embernek adnak munkát, elsősorban az autóiparban.

Abban is egyetértettek Olaf Scholzcal, hogy generációváltás történik az autóiparban. Nagyon fontos, hogy ebben a német technológiai váltásban Magyarország is benne marad.

Magyarország a világ három országa közül az egyik, ahol mind a három nagy német autógyártó jelen van.

Magyarországnak kiemelt szerepe van a német ipar működésében, mi pedig munkahelyeket, gazdasági növekedést és adóbevételeket remélünk, „ez a gerince a német-magyar kapcsolatoknak”.

A cél az, hogy Európa ne elzárkózzon, ne a félelem logikája mentén reagáljon a világ változásaira, hanem a gazdasági kapcsolatokat kiterjessze, a kapcsolatrendszert az egész földgolyón erősítse, ne bezárkózzon, hanem álljon készen a versenyre - fejtette ki Orbán.

Abcúg Manfred!

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt frakcióvezetőjét 2019. március 12-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecs?/MTI/MTVA

De a német-magyar kapcsolatok dicsőítése után azért szóba került egy konfliktus is. No nem a großartig baloldali német kormánnyal, hanem azzal a teufel Manfreddal!

Orbán Viktor közölte az MTI-vel: tisztázták a német kancellárral, hogy a Magyarország és Manfred Weber közötti konfliktusok nem német-magyar konfliktusok, nem terhelik meg a német-magyar együttműködést, ezek Brüsszel és Magyarország közötti konfliktusok. A miniszterelnök úgy fogalmazott már megint, bár alighanem nem a kancellár előtt, hogy

Manfred Weber „hungarofób ember, gyűlöli a magyarokat”, a magyarokat hibáztatja,

hogy nem lett európai bizottsági elnök, „az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában”. (Ezzel a legrégebbi ellenféllel amúgy Orbánék elég sokáig ültek egy frakcióban, amelyet nem is nagyon akartak elhagyni, de mindegy.)

Maybe gender

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A magyar uniós elnökség kiemelt céljairól szólva elmondta: azok között szerepel a demográfiai helyzet javítása Európában. Szeretné, ha a kormányok segíteni tudnának egymásnak abban, hogyan lehetne még inkább támogatni a családokat.

Természetesen a migráció is szerepel a témák között: mindent megtesznek annak érdekében, hogy Európa továbbra is az európaiaké maradjon.

Arra a felvetésre, hogy a genderkérdésben tud-e Magyarország lépéseket tenni, Orbán Viktor azt válaszolta, „az egész gendermarhaság”, amely „felbolygatja” a gyereknevelés és az együttélés hagyományos európai rendjét, nem szerepel közvetlen módon a magyar elnökség programjában.

Még egyszer: nem szerepel közvetlen módon a magyar elnökség programjában

„Mi ezzel nem akarunk foglalkozni, nem is értjük pontosan, mi ez, nekünk van egy életünk, mi úgy szeretnénk élni, ahogy eddig is éltünk” - fogalmazott a miniszterelnök. Ehhez képest ez volt a kampánya egyik hívószava, és amúgy is évek óta genderezik teli szájjal.