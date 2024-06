Rogán Antal: „Feleségem egy rendkívül zárkózott ember”

„Feleségem egy rendkívül zárkózott ember, és soha nem fogadná el, hogy olyan munkamegbeszélésre kerüljön sor a lakásban, amelyen ő is részt vesz” – érvelt Rogán Antal az ügyészségen azzal kapcsolatban, miért kizárt, hogy az otthonában találkozott volna Schadl ismerősével.

Azt mondta, nem is ismeri Grécs Lászlót, vele semmilyen koncessziós ügyről nem beszélt. Grécs Schadl Györggyel volt kapcsolatban, és egy lehallgatott beszélgetésben azt állította, „múltkor volt Tóninál is, Barbaránál is és Ádámnál is. Tóni normális volt.” Ádámmal szóba került valamilyen koncesszió is, de Ádám szerint „úgy néz ki, harmincöt év nem megy, de tíz, húsz évvel kiudvarolják a történetet.”

photo_camera A nyomozati anyag részlete

A sajtóban a nyomozati anyagok kiszivárgása után végigpörgött, hogy a Tóni, Barbara és Ádám Rogánt, feleségét és kabinetfőnökét jelölheti, amit az ügyészség nemrég meg is erősített.



link Forrás

Rogánnál az ügyészségen rákérdeztek a lehallgatott beszélgetésben elhangzó állításokra is, amikor tanúként hallgatták meg.

Azután idézték be, hogy Varga Judit miniszter a Magyar Péter által titokban rögzített hangfelvételen arról beszélt, Rogánék kihúzattak dolgokat a Völner–Schadl-ügy irataiból, és hogy Völnert „már tavasszal” figyelmeztették, de nem állt le.

Az ügyészség nyomozást indított, majd megállapította, hogy az iratokba nem nyúltak bele. Rogán pedig azt mondta, nincs tudomása manipulációról, azzal pedig nem volt tisztában, hogy Völner ellen eljárás folyik, így kizártnak tartja, hogy erről beszélt volna vele egyik este a Karmelitában. A nyomozásról közzétettek egy csaknem 50 oldalas határozatot – amelynek több elemét feldolgoztuk már korábbi cikkeinkben –, ebben olvasható Rogán vallomása is.

A miniszter az ügyészségen a cikk elején említett koncessziós ügyről azt mondta, a folyamat pont fordítva működik ahhoz képest, amit a beszélgetés sugall. Először a kormány eldönti, milyen területen akar koncessziót, erről lista készül. „Tehát mindig a kormány dönti el, hogy miről lesz koncesszió, és nem egyedi felvetés alapján.”

Rogán azt mondta, a sajtóban olvasott arról, hogy itt valamilyen „dögkoncesszióról” lehetett szó, de tudomása szerint ilyesmi csak később merült fel. „Ezt a »dögkoncessziót« először Lázár János miniszter úr vetette fel 2023. évben, de végül a kormány ilyen koncesszió kiírásáról nem döntött, előtte pedig ez a téma soha nem került szóba.”

Azt viszont nem tudja kizárni, hogy Grécs beszélt a kabinetfőnökével, Nagy Ádámmal. „Neki részben az is a feladata, hogy akik engem nem érnek el, azokkal ő beszél. Konkrét megbeszélésről egyébként nem tudok, nekem soha nem beszélt Nagy Ádám erről a személyről.”

Az ügyészség a lehallgatott beszélgetéssel kapcsolatban egy ügyészt is meghallgatott, akit nem nevesítettek a dokumentumban. Ő a többi között azt mondta, „a beszélgetés önmagában semmilyen bűncselekmény gyanúját nem keltette, és mivel a nyomozás során semmilyen további, ezzel összefüggésbe hozható bizonyítékot nem találtunk, Schadl György pedig e körben nem tett nyilatkozatot, így bűncselekmény gyanúja az eljárás végére sem keletkezett.”

Ezért nem használták fel bizonyítékként.

Az ügyészségi dokumentumban szerepel az is, hogy Rogán „tanúként cáfolta, hogy Schadl György az ő embere, állítása szerint nem is ismeri őt, valamint a nyomozás egyetlen adata sem támasztja alá, hogy valaha találkoztak vagy telefonon beszéltek.”

Magyar Péter nevezte annak, de az ügyészség szerint Magyar „ezen állítása amúgy sem veti föl bűncselekmény gyanúját, így ezzel kapcsolatban tényállást megállapítani nem lehetett.”

Amikor Rogán Antal interjút adott a 444-nek, a Völner–Schadl-üggyel is szembesítettük. Azt mondta, ha belenyúltam volna a Schadl-ügy aktáiba, akkor maga szerint lenne benne ilyen beszélgetés?