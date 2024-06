Az utolsó utáni pillanatban nyert és ezzel megőrizte esélyét a továbbjutásra a magyar válogatott

Mindkét csapatnak óriási volt a tét a meccsen: győzelemmel a skótok továbbjutók (történetük során először), a két vereséggel kezdő magyar válogatottnak pedig 3 ponttal esélye nyílik a 16 közé jutásra. Ehhez képest kifejezetten békés, barátkozós volt a két tábor találkozása, akár a városban – amit elözönlöttek a skótok –, akár a stadionba menet. A magyarok megtanulták a No Scotland, No Partyt, a skótok a Ria-Ria, Hungáriát. Szervezett vonulásuk csak a magyar szurkolónak volt, nagyobb létszámú, mint a házigazda németek elleni szerdai meccsen. És Orbánt ezúttal is elkísérte a fél magyar kormány.

Marco Rossi 2 helyen nyúlt bele a csapatba: a védelemben az Eb-n eddig egy percet sem játszó Botka Endre kezdett, ott, ahol az első meccsen Lang Ádám, a másodikon Fiola Attila játszott, ami jelzi, hogy itt nagyon kereste az emberét a kapitány. Aki a középpályát is frissítette, Nagy Ádám helyén a sérüléséből felépült, az Eb-n eddig szintén nem játszó Callum Styles játszott. Dárdai maradt a kezdőben, és ott volt Szoboszlai Dominik is, aki pénteken és szombaton is kihagyott egy edzést. A jobb szélen Bolla Bendegúz kezdőbe állítása a korábbiaknál támadóbb magyar csapatot ígért.

A szenvedély nem hiányzott már a Himnusz-éneklésekből sem, zengett a magyar is, de én még nem hallottam olyan hangosan énekelni himnuszt, mint a skótok.

A magyar tábor aztán az első perctől belekezdett, a skótok csak időnként kezdtek – akkor nagyon hangosan – énekelni, leginkább a szabálytalanságoknál hördültek fel.

Arra lehetett számítani, hogy ez a meccs nem fogja felvonultatni a foci minden szépségét, ezt maradéktalanul hozta is. A győzelmi kényszer ellenére nem kezdett mindent elsöprő elánnal a magyar csapat, a skótoknál volt többet a labda, de ebben bőven benne volt a védőik közötti passzolgatás is. A magyar támadók nem űzték őket, de a passzsávokra figyeltek, a skót védők viszont nem tudták támadásba dobni a csapattársaikat. Ha van meccs, aminek az első felére bőven el lehet sütni a küzdelem dominált közhelyet, ez az volt. Keményebben a magyarok játszottak, Styles, Orbán és Schäfer is sárgát kapott egy-egy belemenősebb mozdulatért. A skótok jobb oldalával több gondja volt a magyar védelemnek (a bal lényegében nem létezett), de egy kifejelt beadáson kívül – Orbán tisztázott – igazán veszélyes helyzet nem alakult ki Gulácsi kapuja előtt. A skótok nemhogy kapura, kapu felé sem lőttek.

A túloldalon Gunn-nak sem volt sok dolga, Bolla távoli lövését kellett védenie, Szoboszlai egy szabadrúgást ígéretes helyről a sorfalba lőtt, egyet lövés helyett beívelt – Orbán fejelte kapufára lesgyanús helyzetből. A magyar csapatkapitánynak még egy lövése volt 18-ról, de az fölé ment.

A második félidő úgy indult, mintha rájöttek volna a csapatok, hogy a győzelemhez támadni is kellene. Sokkal intenzívebb lett a játék, hevesebbek a közönség reakciói is, magyar részről vitatott ítéleteknél időnként ment az UEFA maffia rígmus. A skótok is eljutottak lövésig 50 perc után, messze elkerülte a kaput, óriás kedvencük, McGinn egyszer végigcselezte magát, de visszapasszát Orbán leszedte. A magyar csapat is megindult megszerzett labdákkal, de ezeket nem tudta precízen végigvezetni. Szoboszlai sokat volt játékban, de sokat hibázott is.

A 68. percben teljesen mellékessé vált a játék, hármas ütközés volt a skót kapu előtt, ami után Varga Barnabás mozdulatlanul a földön maradt. Az egészségügyisek lassan indultak el, a magyar játékosok sürgették őket, Vargát eltakarták az ápolás alatt. Hosszú percek után vitték le nyakmerevítővel, miközben a magyar tábor a nevét skandálta.

A történtek feszültté tették a hangulatot, a két csapat pedig a drukkerektől hajtva rohanásba kezdett, a döntetlen egyik válogatottnak sem volt jó. A rendes játékidő legvégére a magyar válogatott vette át az irányítást, a hosszabbítás első perceiben sorra dolgozta ki a helyzeteit, de vagy Gunn, vagy a kapufa hárított Csoboth lövése után. Ha nem mi, akkor a skótok jöttek, és simán jutottak el a 16-osunkig, az utolsó percekben Gulácsi is bemutatott egy nagy bravúrt.

Az utolsó másodpercekben skót támadás után indult meg a magyar válogatott, érezhető volt, hogy ez a végső lehetőség. Ádám Martin labdaszerzése után Szoboszlaihoz került a labda, ő a 86. percben becserélt, korábban kapufáig jutó Csoboth-hoz passzolt, tovább adta Sallainak, visszakapta tőle, belőtte. A mezét letépve ünnepelt, és vele a magyar tábor. A középkezdés után még egy felívelésre volt lehetőségük a skótoknak, ezzel vége is lett.

A magyar válogatott csoportharmadikként megőrizte az esélyét a továbbjutásra. Három olyan csoport is van, a B, a C és az F, ahol a harmadik 3-nál kevesebb ponttal zárhat.

Varga a hírek szerint már jobban van. Szoboszlai az ő mezében ünnepelt, a tábor a nevét skandálta. A magyar válogatott a közös Himnusz-éneklés után tett egy tiszteletkört, aztán még egyszer ünnepelt a táborral, majd mentek volna le, de visszahívták őket a szurkolók. A magyar oldalon senki nem mozdult, a skót stadionfél kiürült.