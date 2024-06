Már márciusban elárulta Orbán, hogy mire készül július 1-től

A hét elején járta be a világsajtót a hír, hogy a július 1-jén kezdődő magyar EU-elnökség mottója a MEGA lesz – nem szemérmetlenül lopva, hanem büszkén importálva Donald Trumptól, a 34 vádpontban jogerősen elítélt, a 2020-as választáson elbukott, majd a hatalma átadását ellehetetleníteni próbáló amerikai exelnöktől, aki ellen választási csalások sorozata miatt (többek között bűnszervezetben elkövetett csalás, hivatalos eljárás akadályozása, a szavazati jog és a szavazatszámláláshoz való jog csorbítása) emeltek vádat tavaly nyáron.

Trump szlogenje ugyebár az volt, hogy MAGA, Make America Great Again, míg most Orbáné az lesz, hogy MEGA, azaz Make Europe Great Again.

Hogy ez mennyire rossz poén és miért annyira rossz, és hogy miért rettenetesen kínos a teljes fideszes-kormányzati agytrösztre, hogy ennyit és pont ezt bírták kitalálni, arról itt írtunk bővebben.

De a brüsszeli tisztségviselők, vezető európai politikusok felháborodását, jobb esetben értetlenkedését kivívó trollkodás – ami persze Orbán Brüsszel elleni totális kommunikációs háborújának fényében nem annyira meglepő – egyáltalán nem újkeletű, csak nem figyeltünk időben a részletekre.

Amikor ugyanis Orbán márciusban találkozott Trumppal, már akkor elárulta, mire készül. Konkrétan le is írta, hogy „Erre készülünk” – csak naivan mindenki azt hitte, csupán arra, hogy a populista, demagóg magyar kormánnyal kritikus Biden helyett Trump ül vissza a Fehér Házba. De nem, most már tudjuk, hogy ő tényleg erre készült – vagy valóban szándékos trollkodásból, vagy azért, mert fel sem fogta (és nyilván nemcsak ő, hanem a stábja sem), hogy mit is állít, és mit jelent, amit állít.