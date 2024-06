Csoboth a 100. percben lőtt győztes gólja után: A sikert és a gólt Varga Barninak ajánlom

„Hatalmas boldogság számomra, a sikert és ezt a gólt is Varga Barninak ajánlom” – mondta a vasárnap éjszakai skót meccs után Csoboth Kevin, akinek a 100. percben lőtt góljával a magyar futballválogatott 1-0-ra megnyerte a Skócia elleni Eb-meccset, és így a csoport harmadik helyén végzett, amivel esélye van a legjobb harmadikok egyikeként a nyolcaddöntőbe jutni.

A csoportkör végén hatból a négy legjobb harmadik jut tovább. A magyarok három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel jelenleg a hatból a harmadik helyen állnak. Legkorábban kedden, legkésőbb szerdán derül ki, hogy ez elég lesz-e a továbbjutáshoz.

Varga Barnabás meccs 68. percében sérült meg súlyosan: a skót kapussal történt ütközés következtében eltört az arccsontja, hosszabb ápolás után hordágyon kellett levinni, meg kell műteni, a torna hátralévő részében pedig biztosan nem léphet pályára.

A végül győztes gólt szerző Csoboth azt mondta, hogy amikor néhány perccel korábban kapufát lőtt, „akkor egy másodpercre édesapámra gondoltam, hogy vajon most mit művelhet otthon. Ugyanakkor tudtam, hogy lesz még lehetőségünk, mert a skótok is rohamozni próbáltak, azt viszont nem gondoltam, hogy megint én leszek az, aki helyzetbe kerül. Örülök, hogy ezt már sikerült gólra váltanom”.

A győztes gólt szerző csatár dicsérte a drukkereket: „Szeretnénk most kiélvezni ezt a győzelmet, mert jó volt látni a szurkolóinkon, hogy mennyire örülnek. Le a kalappal előttük, az utolsó percig buzdítottak még akkor is, amikor az előző két csoportmeccsen vesztésre álltunk”.

A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a meccs után Varga Barnabás mezében nyilatkozott. Úgy fogalmazott, az egész csapatra büszke, különösen azért, mert az utolsó pillanatig küzdöttek, nem adták fel. „Kevin megérdemelte ezt a gólt, gyerekkora óta ismerem, láttam, hogy mennyi munkát tett bele. Gratulálok neki, élvezze ki, de jó ha tudja, innentől már ez lesz az elvárás”.

Saját állapotáról azt mondta, volt már jobban is, még mindig fáj a lába, de reméli, hogy az elmúlt két naphoz hasonlóan a következő napokban is tud majd még regenerálódni. Természetesen a csapatkapitányt is kérdezték Varga sérüléséről: „Az elsők között voltam, aki odaért hozzá az ütközés után... Ezt nem kívánom senkinek (…) látni is elképesztő volt, kábé beleégett a szemembe”, de ennél többet erről nem is akart beszélni. Azt is mondta, reméli, hogy Varga mielőbb visszatér a szállodába a csapathoz, vagy ők mennek be hozzá.

Beszélt arról, hogy nem érti a protokollt, azt, hogy ilyen esetekben miért nem rohannak be a pályára azonnal a mentősök, illetve miért nem hozzák gyorsabban a hordágyat. „Ez mindenki számára egy rohadt nagy kérdés! Azért remélem, hogy mindenki észhez tér, mert most jól jöttünk ki belőle, de remélem, soha többé nem élünk át ilyet”.

A hajrában a sérült Vargáért is küzdöttek, ami plusz erőt adott nekik. Az utolsó húsz perc szerinte ki-ki meccs volt, melynek során az döntött, hogy melyik együttes akarja jobban a győzelmet, valamint nekünk egy kis szerencsénk is volt. „Innentől már nem a saját kezünkben van a sorsunk, nyilván fogunk számolgatni, de a lényeg, hogy ezen a mai meccsen megtettünk mindent. Reméljük, hogy a többi találkozó a mi szempontunkból kedvező eredménnyel zárul”.

A mérkőzés legjobbjának választott, győztes gólpasszt adó Sallai Roland is arról beszélt, hogy Varga Barnabásért is küzdöttek. „Szörnyű volt Barnit így látni. Szerencsére most már sokkal jobban van. Valószínűleg kisebb műtét vár rá, szorítunk neki, hogy minél hamarabb velünk legyen újra. Érte is küzdöttünk a hátralévő 15-20 percben, ez a siker neki is szól”.

Leírhatatlannak mondta, ahogy megnyerték a találkozót, és most nagyon bizakodnak, hogy számunkra kedvezően alakulnak a többi csoportban az eredmények.