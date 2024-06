Kényelmesen sétálva indultak ellátni az orvosok a magatehetetlenül fekvő Varga Barnabást

A 68. percben megszakadt a játék a magyar–skót Eb-meccsen, miután a magyar játékosok kétségbeesetten hívtak segítséget a földön fekvő Varga Barnabáshoz.

Nem lehetett tudni, hogy mi történik az alatt a pár perc alatt, amíg mindenki azért szorított, hogy ne történjen meg a legrosszabb.

Az AFP és az MTI fotóin látszik, hogy mi történhetett a magyar játékossal. Szoboszlai Dominik beadása után a kapujából kirobbanó Angus Gunn a jobb kezével elöklözte a labdát, de a bal alkarjával, a könyökével eltalálta Varga arcát és letarolta egy játékostársát is.



A bíró azonnal jelezte, hogy baj van, Kerkez és Szoboszlai szaladt oda elsőként Vargához. Szoboszlai a meccs utáni nyilatkozatában azt mondta, „ezt nem kívánom senkinek (…) látni is elképesztő volt, kábé beleégett a szemembe”.

A magyar stáb hamar odaért.

Oldalára fektették Vargát, és jelezték, hogy komolyabb egészségügyi segítségre van szükségük.

Közben a skót kapust és egy másik játékost is ápolni kellett.

Az egészségügyisek lassan érkeztek, még a játékost eltakaró rendezők is gyorsabbak voltak. Ez jól látszik ezen a felvételen.

A hordággyal is késlekedtek, Szoboszlai maga rohant oda, hogy felgyorsítsa őket. A magyar csapatkapitány erről a meccs után azt mondta: „Nem értem, hogy működik ez a protokoll, hogy a mentősöknek nem szabad futni vagy a hordágyat nem szabad behozni. Az egész kispadunk tolta be az összes mentőst, akit csak lehetett, meg berángattam a hordágyat, mert nem hiszem, hogy ilyenkor a protokoll bármit is számít”.



Ezután hosszú percek jöttek. A sokkolt közönség Varga Barnabás nevét kezdte skandálni.

Vargát végül nyakmerevítővel vitték le a pályáról, ekkor már magánál volt, kórházba vitték, az állapotát stabilizálták. Agyrázkódást szenvedett, az arccsontja több helyen eltört.

Csoboth Kevin a gólja után Varga mezét mutatta fel,

Szoboszlai is abban ünnepelt.

Aztán az egész csapat is, Varga szülőhelyének sáljával.