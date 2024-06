Legkorábban szerdán jöhet ki a kórházból Varga Barnabás

A műtét után legkorábban szerdán engedik ki a kórházból Varga Barnabást, a magyar labdarúgó-válogatott középcsatárát, aki a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett.

„Barni az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette” – mondta a csatár klubjának, az FTC-nek nyilatkozó Pánics Gergely csapatorvos. Azt mondta: „A mentőhöz érve már visszatért a tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a terápiás tervet, eszerint meg fogják műteni. Csatárunk többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult. Az operáció után két napig bent tartják, ha minden jól alakul, szerdán engedik ki.”

Az orvos nem akarta kommentálni a stadionban szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet tevékenységét. (A hordágyat kényelmesen sétálva cipelték a sérült játékos felé.) „Ami a német protokollt és az elsősegélynyújtást illeti, nem szeretném kommentálni, mivel nem ismerem részletesen, és nem én felelek érte. Annyit viszont elmondhatok, hogy volt lehetőségem meglátogatni Barnát a kórházban, és azt tapasztaltam, hogy szakértő kezekben van, és nagy odafigyelésben részesül” – mondta.

photo_camera Fotó: Damien Meyer/AFP

Varga Barnabás a vasárnap esti meccs 68. percében ütközött a skótok kapusával, ami után hosszú percekig ápolták a pályán, majd a stadionból az egyik helyi kórházba szállították.

Az A csoport harmadik fordulójának mérkőzését a magyar válogatott 1-0-ra nyerte meg Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával, ezzel 3 ponttal a csoport harmadik helyén végzett, és még reménykedhet a nyolcaddöntőbe jutásban. (MTI)