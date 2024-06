Micsoda éjszaka volt!

Jó reggelt! Elképesztő meccs volt, amelyet itt foglaltunk össze, és itt közvetítettünk élőben, helyszíni tudósítással elegyítve. A magyar válogatott csoportharmadikként megőrizte az esélyét a továbbjutásra. Három olyan csoport is van, a B, a C és az F, ahol a harmadik 3-nál kevesebb ponttal zárhat.

De a focin kívül is volt témánk bőven. 4 kiemelt cikk:

Polgármesterkedések

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bardi Béla László 1976 óta vezeti a szabolcs-szatmár-beregi Gyulaházát, előbb tanácselnökként, majd polgármesterként - most először kapott kihívót. Úgy érzi, pont most akart valaki beülni a készbe, amikor a kertészeti teleppel végre anyagilag is fellélegezhetne a falu.

34 év után vesztette el a Fidesz Pápát. A város új polgármestere Grőber Attila lett, akinek viszont nincs többsége a képviselő-testületben. Egyelőre senki sem tudja, milyen öt év vár az ősfideszes településre, ahonnan Kövér László és Gyurcsány Ferenc származik.

Pride

Ellentüntető már alig volt, a felvonulók száma egyre nagyobb. Felszabadult menetelés az idei Budapest Pride-on, amely résztvevőit többek között arról kérdeztük, hogy mekkora ma a nyomás az LMBTQ-közösségen, és kinek a dolga, hogy ez változzon. A videónk mellett érdemes megnézni Németh Dániel különleges képeit is.

Az amerikai nagykövet szerint, akik itt felvonultak, azok ezt az ország legjobb hagyományai szerint tették.

Extrém sportok

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az Orczy kertben járt Szily László, a BMX, a gördeszka, a mászás és a breaktánc olimpiai selejtezőin, ami váratlanul jó buli volt.

Komorabb téma, hogy befejeződött, de még mindig titkos az öt halálos áldozattal járó lábatlani ralibaleset vizsgálata. A raliszakág-vezető és a sportbírói bizottság elnöke azért mondott le, mert „belefáradtak a szövetség szemléletváltással járó konfliktusaiba”.

Érti, aki érti

photo_camera Fotó: Peter Steffen/dpa via AFP

Legvégső idők küszöbén állunk, Égi Bárány kora jövel! A kegyelmes Öreg Isten útszéli harcosa kimondta: Belzebub Weber dögvészt s pusztulást hozna a gyepűre, de a mélyfajmagyar biomasszán nem fog a rontás. Halld hát szavamot, germán pokolfajzat! Marcus princeps levele a Sátánhoz.

Bullshitedzők, Végh Antal, Szoboszlai vs. Gera, szagolgató madarak, amerikai hardcore, kanadai neo-oi, Erdős Péter rehabilitálása, Magyar Péter anyukája. Borízű hang.

Elemezgetési

Mi volt a választás tétje, hogy fog kinézni az Európai Parlament a következő öt évben, hol lesz ebben a Fidesz és a Tisza Párt helye? Többek közt ezekről a témákról beszélgetek szakértők a Lakmusz, a Mérték Médiaelemző Műhely és a Political Capital közös konferenciáján.

Még az euroszkeptikus finn jobboldal is örvend, hogy a Fideszt nem vették fel az ECR frakciójába

Orbán Balázs: Európa erősebb lesz a magyar uniós elnökségtől



Távoltartás

photo_camera Fotó: Lacie Slezak/Unsplash

Mit szűr le a magyar jogrendszer és igazságszolgáltatás a gyerek biztonságára nézve abból, ha az apa bántalmazza az anyát? Röviden: semmit. Az áldozatok rendre azt tapasztalják, hogy a családsegítő szolgálatok intézményes szinten nőellenesek, mindig az apa oldalán állnak.

Hírleveleinkre itt lehet feliratozni!