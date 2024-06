Rossi elárulta, hogy Szoboszlainak izomfájdalmai vannak, de nélkülözhetetlen a csapat számára

„A skót csapat többet birtokolta a labdát, főleg az első félidőben. A másodikban kiegyenlítettebb volt a 70. perctől. Ennek ellenére több lehetőségünk volt. Nem hiszem, hogy ne érdemeltük volna meg az eredményt" - mondta a skótok elleni 1-0-s győztes meccs utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány.

Mint mondta, nagyon csalódott lett volna, ha pontok nélkül marad a válogatott. „Lehet így is hazamegyünk, de legalább van három pontunk. Csak a Svájc elleni meccs első félidejét sajnálhatjuk. Németország ellen belefér a kétgólos vereség. Nem voltunk szerencsések a döntő pillanatokban. Most Fortuna istenasszonya végre ránk pillantott, mert eddig felénk se nézett".

Rossi az MTI kérdésére azt is elárulta, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nem százszázalékos, ugyanis kisebb izomfájdalmai vannak, emiatt a szerdán a németektől elszenvedett vereség óta nem edzett.

„Sorozatkezelésen van túl, egyáltalán ennek köszönhetően játszhatott végül, de jelenleg nélküle nincs magyar csapat. Le akartam cserélni, mert fáradtnak tűnt, de ő az a futballista, aki mindig veszélyes tud lenni a meccs bármelyik fázisban" - mondta Szoboszlairól Rossi.

Közvetlenül a meccs után a m4-nek nyilatkozva Rossinak volt egy különös kitérője. Elítélte azokat, akik helytelenítik azt a döntését, hogy Gulácsi Péter az első számú kapus, szerinte az ilyenek nem támogatják a válogatottat. „Ami most Gulával történik, az hihetetlen és elfogadhatatlan. Ha a magyar válogatott szurkolója vagy, bárki védi a kaput, támogatnod kell, ehhez képest sokan ellene és az én döntésem ellen vannak és azt mondják, Dibusznak vagy Szappanosnak kellett volna védenie. Én nagyon szeretem Dibuszt is, de nem játszhatunk egyszerre két kapussal, nem lehet meccs közben cserélni csak azért, mert rokonszenves. Gula három mérkőzést hozott le hiba nélkül, aki megpróbál rá nyomást helyezni, nézzen tükörbe, mert az nem a magyar válogatott támogatója.”

Ez azért különös időzítés most, mert Gulácsi valóban kiválóan védett eddig, komolyan nem hozta fel senki, hogy miért ő áll a kapuban. A harmadik számú kapus Szappanos mellett pedig csak Orbán Viktor állt ki egy nyilatkozatban.

Visszatérve a sajtótájékoztatóra. A győztes gólt szerző Csoboth Kevinről Rossi úgy vélekedett, hogy úgy szállt be a meccsbe a 87. percben, ahogy akarta. Szerinte amíg Németország ellen csereként nem ért oda a labdákra, addig ezúttal jól teljesített, előbb kapufát lőtt, aztán betalált. Rossi hozzátette, ugyan 11 játékos kezd, de a cserék segítenek, amikor változtatni kell, „olykor eltalálják" kit kell bevinni és ők eldöntik a mérkőzést, ahogy az most történt.

photo_camera Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

„A hosszabbításban meg is nyerhettük és el is veszíthettük volna a találkozót. Olyan volt, mint a pingpong, mert mindkét csapat mindent megtett, hogy a maga javára fordítsa a meccset. Helyzetek számában mi sokkal jobbak voltunk. Nem hiszem, hogy valaha lett volna könnyű győzelmem fontos meccseken. Bulgáriában az utolsó pillanatban jutottunk ki az Eb-re egy öngóllal. Semmit nem vettem készpénznek" - mondta az 59 éves Rossi a drámai, tízperces ráadásról. "A korom miatt nem feltétlenül veszek részt a következő Eb-n, ezért örülök különösen az első győzelemnek. Eddig egy siker mellett két döntetlen és három vereség a mérleg, ami nem a legjobb, de most boldog vagyok".

Steve Clarke, a skótok szövetségi kapitánya szerint egy száz százalékos büntetőt nem kaptak meg, amikor Willi Orbán lerántotta a kiugró Armstrongot. Rossi erre úgy reagált, hogy az előző meccsen Orbán ellen szabálytalankodtak a német gól előtt, azzal sem foglalkozott senki, most neki miért kellene reagálnia erre. Nem látta jól a szituációt.

Clarke szerint talán jobb lenne csak európai bírókkal nekivágni egy Eb-nek, de a VAR európai volt, viszont minek van, ha ilyenkor nem hívják ki a bírót". Szerinte amúgy "egygólos meccs volt", melyet domináltak, mert náluk volt a labda, igaz, sok helyzetük nem volt. "Ilyen vereség után idő kell, hogy ezt feldolgozzuk. Most két gólt szereztünk, legutóbb csak egyet". Clarke úgy vélte, csapata mindent beleadott, az erőfeszítéssel nem volt gond. „Nagyon jó riválissal játszottunk, félóra után tudtuk, a végén fog eldőlni az összecsapás. A végén kinyíltunk és sajnos nem jutottunk tovább. A két csapat között nem volt különbség".