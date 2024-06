Ezt a Szlovéniát kell vernie az angoloknak a magyarok továbbjutásához

A hétfői horvát–olasz után kedden ismét képernyő elé ülnek a magyar szurkolók.

Ha az angolok megverik a szlovéneket, a magyar válogatott továbbjut a csoportjából.

De ha meglepetés születik, akár már a szlovén meccs előtt továbbjuthatunk a csoportunkból

Az angol válogatott eddigi teljesítményére semmiképpen sem használható a parádés jelző. A szerbek ellen korán megszerezték a vezetést, ezt követően látványosan befékeztek, a gól után mindössze négyszer próbálkoztak kapura lövéssel. A dánok elleni második meccsükön egy halvány 1–1-re voltak csak jók. A csoportból való továbbjutáshoz elég volt ez is, Anglia már biztosan ott lesz a legjobb 16 között.

photo_camera Az angolok sztárja, Bukayo Saka a dánok elleni meccsen Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Az angolok számára nagy jelentősége nincs, a magyar válogatottnak viszont sorsdöntő, hogy mire jutnak a szlovének ellen.

A szlovén csapat az elmúlt egy évben mindössze egyszer kapott ki, az Eb-n pedig kétszer is 1–1-es döntetlent játszottak. Szervezetten védekeznek, nehéz ellenük feltörni a reteszt, a kapuban pedig az Atlético Madrid világsztárja, Jan Oblak áll.

A szlovének másik sztárja az RB Leipzig csatára, Benjamin Šeško, aki egyelőre nem fut jó tornát. Habár a német bajnokságban 14 gólos szezonja volt, az Eb-n a lövései nem pontosak, és játékban sem tud sokat hozzáadni a csapathoz. A két szlovén gólt nem csatárok, hanem két szárnyvédő, Žan Karničnik és Erik Janža szerezték. A szlovén csatársor kulcsjátékosa Andraž Šporar, a görög Panathinaikos játékosa. Šporar a gólszerzés mellett felelős a támadások építéséért, sok esetben ő próbál meg helyzetet kialakítani, a semlegesítése kulcsfontosságú az angolok számára ahhoz, hogy megakasszák a szlovén támadásokat.

A szlovének gólszerzésben is kiemelkedőek, 2023 júniusában, a finnek ellen fordult elő utoljára velük, hogy nem tudtak betalálni egy mérkőzésen. A selejtezőkben 20 gólt lőttek, összehasonlításképp a magyarok 16-ot, az angolok 22-t. Az angol válogatott kapott gólok terén remek selejtezőt zárt, egy olaszokkal és ukránokkal közös csoportban csak 4 gólt kaptak, és habár az Eb előtti barátságos meccseken elég sokszor találtak be nekik, az Eb-re feljavult a védekezésük. A szerbek támadójátékát megfojtották, és a dánok ellen is jól ment a védekezés, a kapuban a sokat kritizált Jordan Pickford 6 védést is bemutatott.

Matjaž Kek, a szlovének szövetségi kapitánya a meccset megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy csalódás volt számukra a szerbek elleni meccs, ahol az utolsó percekben kapták az egyenlítő gólt, de túltették magukat rajta, és kielemezték a hibákat. Az angolok elleni meccs Kek szerint a legnagyobb kihívás, amivel eddig szembesült ez a csapat.

photo_camera A szlovén védelem a szerbek elleni mérkőzésen Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

Szlovénia ezelőtt három nagy futballtornán vett részt, két vébén és egy Eb-n. A csoportból sosem sikerült továbbjutniuk. A legutóbbi nagy tornájukon, a 2010-es vébén a mostani szövetségi kapitány, Matjaž Kek vezette a szlovén csapatot, és hasonlóan a mostani helyzethez, akkor is a továbbjutásért játszottak utolsó fordulóban, ugyanúgy az angolokkal. Azon a meccsen 1–0-ra kikaptak, és kiestek a vébéről.

Angol győzelem esetén a csoport második meccsén, a dán-szerben bármilyen eredmény születhet, a magyar csapat továbbjut.

Van egy egészen abszurd lehetőség arra is, hogy már az angol-szlovén meccs előtt is továbbjusson a magyar válogatott. Ez pedig az, hogy a 18 órakor kezdődő Hollandia–Ausztria meccsen a hollandok minimum öt góllal győznek.

Ha az angolok nem verik meg a szlovéneket, akkor a szerdai E csoportból is össze lehetne matekozni olyan eredményeket, hogy az is jól alakuljon a magyar válogatott számára, de ezt papíron sem nagyon érdemes számolni. Ami még ad reális sanszot, az a legutolsó csoport, az F. Szerdán este kilenckor a már továbbjutó portugáloknak le kell győzniük a grúzokat. A töröknek pedig meg kell verniük a cseheket, vagy három góllal ki kellene kapniuk tőlük, hogy a magyar válogatott a 16 közé kerüljön.

Az angol–szlovén, és a nap összes többi mérkőzése nyomon követhető lesz a 444-en élő, szöveges formában.