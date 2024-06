Fontos neked a fenntartható jövő? A SPAR-nak is

Környezettudatosság,

a hulladéktermelés csökkentése,

élelmiszerbiztonság,

társadalmi felelősségvállalás

és egészségmegőrzés.

Ez csak pár példa azok közül, amik fontos részét képezik a SPAR Magyarország vállalatfilozófiájának. A vállalat az elmúlt évben is indított ezek mentén előremutató programokat, amiket most 2023-as üzleti évre vonatkozó fenntarthatósági jelentésében mutat be. „A fenntarthatóság modern korunk legnagyobb kérdése és kihívása, amelynek a jövőnk a tétje, erre felelősen gondolkodó vállalatként figyelmet kell fordítanunk. Környezettudatosságunk hangsúlyosan jelenik meg a teljes vállalati rendszerben az energiahatékonyság, a professzionális hulladékgazdálkodás, vagy a természeti erőforrások megőrzése terén. A társadalmi felelősségvállalásunk részeként pedig segítséget nyújtunk nehéz sorsú embereknek, állatvédő szervezeteket és különféle társadalmi célú programokat is támogatunk. Nem feledkezünk meg természetesen munkatársainkról sem, akik nap mint nap a közös sikerért dolgoznak. Büszkék vagyunk rá, hogy a SPAR Magyarország a 14. helyen szerepel a HVG és a Planet Fanatics' Network közös listáján, amely a magyarországi nagyvállalatokat környezeti fenntarthatósági, társadalmi felelősségvállalási és vállalatirányítási (ESG) szempontok alapján állítja rangsorba. Kezdeményezéseinket 2024-ben is folytatjuk, elkötelezettek vagyunk fenntarthatóság mellett” – mondta Heiszler Gabriella elnök-ügyvezető igazgató, aki a SPAR fenntarthatósági stratégiáját is felügyeli.

A fenntarthatósági szempontok alapjaiban formálták a SPAR csoport üzleti stratégiáját. 2019-ben szervezték egységes keretrendszerbe fenntarthatósági törekvéseiket a „SPAR – a fenntartható jövőért” ernyőmárka alatt, összekötve így a fenntartható fejlődés számára kiemelt ágait. Tevékenységeiket transzparensen egy dedikált aloldalon, a www.sparafenntarthatojovoert.hu weboldalon kommunikálják. Alapvető értékeik –modern, vásárló-fókuszú, fenntartható módon üzemelő – pedig a napi kereskedelmi tevékenységet és a szervezet működését is meghatározzák.

Környezettudatosság minden téren

2023-ban a vállalat teljes energiafogyasztása több mint 5,5 százalékkal csökkent az előző évhez képest, és a hulladéktermelés is több mint 1600 tonnával, vagyis 5 százalékkal csökkent 2022-höz képest. A SPAR a logisztikai tevékenysége során az egyszer használatos műanyag fólia helyett többször használatos rolli-ponyvát kezdett el alkalmazni, így 2023-ban 59 tonna műanyag fóliát tudott megtakarítani. Amit pedig a vásárlók is személyesen tapasztalhatnak, hogy a Munchcsal kötött partnerségnek köszönhetően kedvezményes élelmiszercsomagok vásárolhatók az üzletekben, csökkentve ezzel az élelmiszer-pazarlást.

Élelmiszerbiztonság és egészségtudatosság

Csak megbízható forrásból származó, ellenőrzött termékek és alapanyagok kerülnek az üzletek polcaira. Amellett pedig, hogy a SPAR olyan nemzetközi minőségirányítási szabványok követelményrendszerének megfelelve végzi tevékenységét, amik garantálják a legmagasabb fokú élelmiszerbiztonságot, az is fontos, hogy elkötelezett a tudatos táplálkozás népszerűsítése iránt.

A SPAR Életmód programon belül folyamatosan bővítik az egészségtudatos életmódot támogató termékek választékát. Ezzel a minőségi élelmiszerekre irányítják a figyelmet, de segítséget nyújtanak az ételintoleranciával élőknek is.

Sport

Felmérések szerint a magyar lakosság mindössze 4 százaléka sportol rendszeresen, emiatt a SPAR a sportolás és az egészséges életmód népszerűsítésére is törekszik. Ennek jegyében 2023-ban újra megrendezték a SPAR Budapest Maraton Fesztivált, aminek a SPAR már 2009 óta névadó főszponzora.

Társadalmi felelősségvállalás

A vállalat 2023-ban több mint 200 millió forintot fordított jótékony célokra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen már 27. alkalommal megszervezett karácsonyi adománygyűjtő kampány, az Adni Öröm! összesen 25 ezer család ünnepét tette szebbé. Az augusztus végi tanszergyűjtő kampánynak köszönhetően pedig több mint 62 ezer tanszerrel és közel 2,2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával segítették a vásárlók a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország iskolaszergyűjtő kezdeményezését is, ezzel támogatva legalább 1600 rászoruló diák tanévkezdését.

2023 májusában több mint harminc állatvédő szervezet önkénteseivel már harmadik alkalommal rendezték meg a „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtő akciót. Ennek köszönhetően a kutyáknak több mint 9000 kiló száraz táp, 4500 konzerv, a macskáknak pedig több mint 1000 kiló száraztáp, közel 2500 konzerv, 5000 csomag alutasakos táp és 1355 kiló macskaalom gyűlt össze.

A fenntarthatóság része az is, hogy a 2023-as Budapest Borfesztivál partnerrendezvényét karbontudatosan szervezte meg a SPAR. Ennek mentén a lebonyolítás, az energiafogyasztás, a vendégek utazása és az étkezés által keletkezett kibocsátást 392 őshonos gyümölcsfa telepítésével kompenzálta.

Megbízható munkaadó

A SPAR Magyarország az ország egyik legnagyobb munkaadója, a vállalat számára pedig kiemelten fontos a munkavállalók folyamatos szakmai képzése és megbecsülése. Az elmúlt évben 8,7 milliárd forintot fordítottak bérfejlesztésre, az egy főre jutó képzési óraszám 2023-ra pedig több mint 20 százalékkal növekedett.

A SPAR Magyarország fenntarthatósági tevékenységének céljai és eredményei a következő weboldalon érhetők el: sparafenntarthatojovoert.hu

A legfrissebb, 2023-as üzleti évet bemutató fenntarthatósági jelentés pedig itt érhető el: sparafenntarthatojovoert.hu/jelentes