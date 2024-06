A Fidesz csendben visszacsempészte a tiszaföldvári önkormányzatba a részeg balhéja miatt lemondott alpolgármestert

Egy, a város weboldalára frissen feltett határozatból derül ki, hogy mégsem tűnt el a tiszaföldvári közéletből a részeg hőzöngése miatt rövid időre országosan ismertté vált Cseuz Zsolt fideszes alpolgármester.



Cseuz sztorija azért durrant akkorát, mert több hangulatos videó is készült arról, ahogy egy félmeztelenül tomboló barátja, egy helyi vállalkozó társaságában próbálnak visszajutni egy kocsmába, ahonnan kizárták őket.

photo_camera Cseuzék akcióban.

Az eset után Cseuz lemondott az alpolgármesteri címéről. És bár egyéniben ezek után nem indult el a júniusi önkormányzati választáson, a politikai ambícióit teljesen nem adta fel, hiszen felkerült a Fidesz helyi kompenzációs listájára, igaz, csak az ötödik helyen. Így mégiscsak úgy tűnt, hogy a vad este véget vetett a helyi politikai karrierjének.



De valami történhetett, a fentebb linkelt határozatból ugyanis az derül ki, hogy a fideszes kompenzációs lista negyedik - még éppen bejutó - helyén végző Zsámár Jánosné a választás másnapján lemondott a frissen szerzett mandátumáról. A helyi választási bizottság pedig most úgy döntött, hogy a székét a lista következő helyén álló Cseuz kaphatja meg ősztől.

Cseuz egyébként a botrány óta is végig a testület tagja maradt, hiszen csak az alpolgármesterségről mondott le, miközben egyéni körzetben megválasztott helyi képviselő is volt. A visszalépés azonban biztosította, hogy az ősszel kezdődő új önkormányzat ciklusban is szavazhasson helyi ügyekben.