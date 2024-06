Karácsony szeretne a Tisza pártiakkal együttműködni a fővárosi közgyűlésben, csütörtökön felhívja Magyar Pétert

A választást többféleképpen manipulálták, ezért támadta meg annak eredményét – mondta Karácsony Gergely az ATV-ben szerda este azután, hogy a Kúria úgy döntött: jogerősen is ő nyerte a választást. Az Alkotmánybírósághoz viszont nem megy tovább, mert a Kúria egy független testület, az Alkotmánybíróság azonban nem az. (A vesztes Vitézy Dávid a döntés utáni Facebook-posztjában azt írta, hogy az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartja, és szerinte ha Karácsony komolyan gondolta, hogy az új budapesti főpolgármester-választás érdekében minden lehetséges jogi eszközzel élni fog, akkor neki is az AB-hez kellene fordulnia.)

Karácsony az ATV-ben arról is beszélt, hogy bár nem ismeri a közgyűlésbe bejutott Tisza párti képviselőket, sem a programjukat, szeretne velük együttműködni. Úgy gondolja, hogy a program hiánya miatt nekik nagyon szabad a mandátumuk, ezért is bízik abban, hogy együtt tudnak majd működni. Szóval el is kéri valakitől Magyar Péter számát, és holnap (csütörtökön) felhívja, hogy egyeztessenek.

A fővárosi közgyűlés 33 mandátumából a június 9-i választáson 10-10-et nyert el a Tisza párt és a Fidesz, Karácsonnyal együtt 7 képviselője van a Párbeszéd-DK-MSZP csapatnak, 3-3 mandátumot szerzett Vitézy Dávid és az LMP összeállása, valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Egy kérdésre válaszolva kizárta, hogy komolyan beszállna a belpolitikába, azt mondta: a várospolitikára koncentrál a következő öt évben. Arra a kérdésre, hogy mit gondol a baloldal belső vitáiról, például arról, hogy Gyurcsánynak egyesek szerint le kell mondani (nem mond le), Karácsony nem adott érdemi választ, annyit mondott: örül, hogy előkerültek a nehéz politikai kérdések. (via Telex)