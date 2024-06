Nagy vereséget szenvedett a demokraták Izrael-ellenes, antikapitalista balszárnya a New York-i előválasztáson

A Demokrata Párt mérsékelt szárnyának sima győzelmével zárult az Amerika nem trumpista fele által izgatottan figyelt, sosemvolt fordulatokat hozó New York-i kongresszusi előválasztás a 16. körzetben, ami Bronx északi részét és pár környező települést foglalja magába.



Jamaal Bowman, a körzet aktuális képviselője, aki a demokraták radikális szélsőbaloldali, a Squadnak, vagyis a Csapatnak is becézett képviselőházi frakciójának egyik ismert tagja. csak 40 százalékot tudott szerezni.

photo_camera Jamaal Bowman, a jelenlegi parlamenti képviselő, a balos radikálisok ismert figurája Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Ellenfele a helyben népszerű, mérsékelt, hetvenéves George Latimer cégvezető 60 százalékot kapott.



photo_camera George Latimer az eredményvárón Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

New York stabilan demokrata, a kérdéses körzet is az, így a párton belüli előválasztás lényegében a későbbi képviselői hely sorsát is meghatározza. De nem is ezért figyelte Amerika olyan izgatottan ezt a helyi előválasztást, hanem azért, mert a kampány előhozta a Demokrata Párt nem is annyira rejtett belső törésvonalait. Amik a mérsékelt centrum és a radikális szocialista szélsőbal, a piacpárti többség és a kapitalizmusellenes kisebbség, az akár a Hamász támogatásáig elmenően Izrael-ellenes balszél és a hagyományosan Izrael-támogató centrum között húzódik.



A választási kampány ennek megfelelően szenvedélyes volt, verbálisan néha igen durva és több pénzt költöttek rá, mint bármilyen kongresszusi előválasztásra az amerikai politikatörténetben.

A fekete Jamaal Bowen, aki a körzet első nem fehér képviselője lett 2021-ben, elkötelezett demokratikus szocialista, a szabadpiaci kapitalizmus ellenfele és a gázai béke híve. Izraelt népirtó államnak tartja. A kampány során fehér ellenfelét többször is rasszizmussal vádolta, a kampányát finanszírozó Izrael-párti szervezeteket pedig cionistázva szidta. Támogatói között volt Alexandria Ocasio-Cortez és Bernie Sanders.

Ellenfele, a New York-i helyi politikában aktív George Latimer a körzet zsidó vezetőinek biztatására szállt be a kampányba, akiket megrémített a folyamatosan népirtást emlegető Bowen radikális Izrael-ellenessége. Támogatói között volt Hillary Clinton.

Ez lett végül minden idők legdrágább kongresszusi előválasztási kampánya: csak az American Israel Public Affairs Committee nevű szervezet 15 millió dollárral támogatta Latimert, aki a további forrásokkal együtt összesen 24,8 millióból kampányolhatott.

A számlálás még nem ért véget, de Latimer a jelentések szerint 55-60 százalékra számíthat. A New York Times gyorselemzése szerint a körzet demokrata választóit Bowman elidegenítette a szélsőséges nézeteivel, így a zsidó és nemzsidó centrista szavazók Latimer mellé álltak.

Bowman ügyét nem segítette, hogy verbális radikalizmusa mellett néha a gyakorlatban is bizarrul viselkedett, egy alkalommal például a tűzjelző bekapcsolásával próbált megakadályozni egy Kongresszusi szavazást.

