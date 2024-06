Tíz nap alatt hatodszor nő a benzinár

Csütörtökön ismét drágul a benzin, igaz, ezúttal csak literenként 2 forinttal. A 95-ös benzin átlagára így is 610 forint lesz, írja a Holtankoljak.hu. Ez húsz forinttal több, mint amennyibe a június 9-i választások idején, bő két hete került.

A választás előtt utoljára bejelentett intézkedés egy másnap életbe lépő árcsökkentés volt, azóta viszont hétszer, ezen belül tíz nap alatt hatszor drágult a tankolás. Igaz, ez abból is fakad, hogy a korábbi árazási gyakorlaton változtatott a Mol.

Korábban csak hetente kétszer, normál menetrend szerint szerdán és pénteken változtattak az árakon, május elején viszont úgy módosították az árképzési rendszert, hogy hetente többször is tudjanak módosítani az árakon. Ez elvileg a gyakoribb csökkentést is lehetővé tenné, bár a piaci tényezők miatt az elmúlt hetekben ez csak emelést jelentett. (A gyakori árváltoztatás egyébként nem szokatlan jelenség Nyugat-Európában sem, Németországban például akár napon belül is változhatnak az árak a benzinkutakon.)

A benzinár most húsz forinttal, 3,4 százalékkal lesz több, mint két héttel ezelőtt, ez még havi drágulásnak is elég kemény lenne. A dízel ára most nem változik, igaz, az így is 5,5 százalékot, 33 forintot drágult az utóbbi két hétben.

