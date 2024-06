A paprikajancsi visszatér 3 – Feri nem megy a kutyák közé

Felejtsd el az unalomig ismételt őszödi beszédet!

Gyurcsány Kádárról óbégat Nagy Imre háza előtt? Lejárt lemez!

Itt az igazán ütős cucc: Gyurcsány Balegyenes El Qro Fleto Fletonovics Ferenc, az Őszödi Böszme visszatért teljes fegyverzetében, keménykalapban, fehérre sminkelve, piros orral!

„Nem vagyok én egy paprikajancsi!”

– mondta 9 éve a legnagyobb élő magyar paprikajancsi, a saját magát is rendszeresen összegyurcsányozó Gyurcsány Ferenc. Hát a lószart, papa!

Mostanra végleg feleslegessé vált ez az álszerénység, miután a DK elnöke (aki – ma már felfoghatatlan, de – valaha Magyarország miniszterelnöke volt), akkora interjút adott a Mészáros Lőrinc-féle Index és a Németh Sándor-féle ATV közös műsorában Rónai Egonnak, hogy menten beszartam volna, ha be nem fosok (politikai értelemben).

link Forrás

Tényleg érdemes végighallgatni, persze nem úgy, mint Nagy Imre vagy Kádár János utolsó beszédét, hanem mint a magyar politikai szórakoztatóipar egyik csúcsművét. Itt egy részlet, ami még csak nem is a legerősebb, mégis eléggé jellemzi az egész interjút az, ahogyan Gyurcsány valamiért Várkonyi Zoltánt emlegeti, azután pedig már talán számára sem világos, hogy mi történik:

link Forrás

A síkideg Gyurcsány a gyászos választási eredmények után több helyről bátorított lemondása helyett inkább kikérte magának, hogy mára kiderült, az ország túlnyomó többsége szerint Feri eleget segített.

link Forrás

Miután a DK elnökének még a vele hosszú ideje híresen elnéző publicista, Tóta W. Árpád is sabbaticalt ajánlott a HVG-n, Gyurcsány – akinél 11 év alatt még Rogán Antal is előbb bírt interjút adni a 444-nek – most arra jutott, hogy még a politikai pártéletnél is betegebb a magyar sajtó:

link Forrás

Gyurcsány olyan elánnal vág vissza sértetten és dühösen mindenkinek, aki szerint ő a gátja az ellenzék megújulásának, mintha az elmúlt néhány választáson nem is tette volna magát takaréklángra a kampányok idején, nehogy elriassza a potenciális szavazóit (más kérdés, hogy jó ötlet volt-e a feleségét előtérbe tolnia).

link Forrás

Az egész show attól igazán ütős, hogy Gyurcsány érezhetően megint elővette azt az elmúlt 18 évben nem túl sokszor bevált taktikáját, hogy úgy beszél erős képekben, hogy még nincs a fejében a következő gondolat, ezért viszi tovább a hasonlatot:

link Forrás

Persze nem lehet 75 percen át nyomni a dropot, ezért Gyurcsány tartalmilag is hozza az elvárt minimumot. Például, amikor arról beszél, hogy a haza legyen büszke rá, hogy a DK létezik, függetlenül attól, hogy 300 vagy 2 millió ember támogatja, hiszen Jézus Krisztust is kezdetben csak 12 apostol követte. Vagy amikor azt mondja, hogy:

link Forrás

Mindezen csak dob a háttér LSD-s vibrálása.

link Forrás

Az adás végén arra a kérdésre, hogy érez-e felelősséget abban, hogy Orbán Viktor ekkorára nőtt, Gyurcsány Ferenc azt mondta: „Semennyit. Semennyit.”