Az orosz nagykövetség közölte, miért tiltották be a 444-et Oroszországban

Egyetlen magyar hírportálként került fel a 444.hu az orosz külügyminisztérium június 25-én kiadott tiltólistájára. 81 európai hírszolgáltató elérését korlátozásáról döntött ugyanis a putyini rezsim, amelyeket országonként fel is sorolnak, a teljes lista ebben a cikkünkben található.

Ez volt a válaszuk az Európai Unió Tanácsa által május 17-én hozott és június 25-én hatályba lépett döntésre, amely megtiltja három orosz média, a RIA Novosztyi, az Izvesztyia Médiainformációs Központ és a Rosszijszkaja Gazeta „minden műsorszórási tevékenységét”. Ezért a külügyminisztérium közlése szerint az Oroszországi Föderáció ellenintézkedéseket tesz olyan médiainformációkkal szemben, amelyek „rendszeresen terjesztenek hamis információkat a különleges katonai művelet menetéről”.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

A betiltás bejelentésének napján lapunk is megkereste az orosz nagykövetséget, amely most a Telegram oldalán magyarázza meg a 444 betiltását a #Sajtószabadság #OroszMédia #OroszországMagyarország hashtagek használata mellett.

„A magyar forrás az ukrajnai különleges katonai műveletről szóló pontatlan információk szisztematikus terjesztése miatt került a listára. Ennek megerősítése megtalálható a 444 számos publikációjában” – olvasható a bejegyzésben.

A nagykövetség a közleményben azt írja: „az orosz fél többször figyelmeztette az EU vezetőségét, hogy politikai indíttatású intézkedései nem maradnak válasz nélkül”. Az oroszok úgy vélik, az orosz média zaklatása az EU és a kollektív Nyugat régóta tartó és szisztematikus gyakorlatává vált, „amelynek politikai berendezkedése nem jön zavarba attól, hogy a konkrét hazai kiadványok és egyes újságírók elleni »célzott« korlátozások egyértelműen ellentmondanak a szólásszabadság elvének, amelyet buzgón védelmeznek”. Szerintük az EU mostani, Izvesztyija, Rosszijszkaka Gazeta és RIA Novosztyi kiadványokat érintő tiltó döntése nem az első ellenséges gesztus, korábban lehetetlenné tették a Rosszija 24 és a Russia Today csatornák sugárzását is. Így az „indokolatlanul bevezetett” korlátozásokra megfelelő korlátozásokat vezetett be az Oroszországi Föderáció is, amikor 81 médiumot, köztük a 444-et is betiltották.

A 444-et is érintő orosz szankciót tehát hamarabb kommentálta az orosz nagykövetség, mint a magyar kormány, mely egyébként egyedüliként akadályozta meg szerdán, hogy az EU közös nyilatkozatban ítélje el az oroszok lépését. Emiatt Josep Borrellnek önállóan kellett kiadnia a nyilatkozatot. A 444 információja szerint a hasmenéses kakukk ezúttal is Magyarország volt, amivel a kormány önleleplező módon szegte meg a mi kutyánk kölyke-konvenciót.