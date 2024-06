Meghalt Bill Cobbs, a Több mint testőr és az Éjszaka a múzeumban színésze

Meghalt Bill Cobbs amerikai színész, aki több mint kétszáz filmben játszott. A Több mint testőrben ő volt Whitney Houston karakterének menedzsere, az Éjszaka a múzeumban-filmekben pedig ő alakította az egyik biztonsági őrt.

photo_camera Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

Június 16-án lett 90 éves, tíz nappal később, a kaliforniai Riverside-ban lévő otthonában halt meg „békésen”, ezt testvére, Thomas G. Cobbs mondta.

Első nagyobb filmes szerepét az 1974-es The Taking of Pelham One Two Three című filmben kapta, de szerepelt Martin Scorsese 1986-os sportdrámájában, A pénz színében, később pedig sorozatokban is, például a Maffiózókban, a Sírhant művekben de még a Szezám utcában is. (Guardian)