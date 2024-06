Előkerült néhány fotó, amiken a 12 éves Kvarachelia (és még 4 grúz válogatott játékos) látható Cristiano Ronaldo oldalán

Szép számmal voltak menő pillanatai a futball-Európa-bajnokság csoportkörének, 5-öt közülük ki is emeltünk, a szenzációs teljesítménnyel nyolcaddöntőbe jutó grúz válogatottról pedig külön cikkben emlékeztünk meg. A kaukázusi kiscsapathoz, pontosabban annak első számú sztárjához kapcsolódott mindeközben egy további igen szép jelenet is.

Hvicsa Kvarachelia, a Napoli spílere (aki a Portugália elleni 2-0 alkalmából nemcsak az első gólt szerezte, hanem igazi vezérként is viselkedett, így joggal kapta meg a meccs legjobbjának járó díjat) a lefújás pillanatában már a cserepadról rohant be ünnepelni a pályára a többiekkel, amikor is észrevette az oldalvonalon ácsorgó Cristiano Ronaldót (minden idők válogatottsági és gólrekorderét is lecserélték korábban), erre megtorpant és odaszaladt az ikonhoz. Ez a jelenet így nézett ki:

Mint rövidesen kiderült, a pár másodperces eseménysornak nemcsak folytatása lett, hanem előzménye is volt. Ami a folytatást illeti, kiderült, hogy Kvarachelia később mezt cserélt Ronaldóval, amiről Instagram-sztoriban is megemlékezett, ezen a legjobbnak járó trófeát és a mezt ábrázoló fotót tette közzé, azt írta mellé, hogy dreams, kiegészítve az obligát szívecskével.

Nyilatkozott is a grúz klasszis, éspedig ezt: „Már a meccs előtt beszéltünk pár szót, sok sikert kívánt nekem. Eszembe sem jutott volna, hogy odajön hozzám, hogy szóba áll velem. Nagy játékos, nagy ember. Hogy miért az a pályán és azon kívül is, azt ez az eset is megmutatja. Mélyen tisztelem őt, a világ egyik legjobb futballistája. Ha egy ilyen ember odajön hozzád a meccsetek előtt beszélgetni, az lenyűgöző. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy elhiggyük, képesek lehetünk elérni a céljainkat.”

Ennél is érdekesebb a Ronaldo–Kvarachelia-kapcsolat régmúltba visszanyúló része, amiről a Sports.ru számolt be. Az orosz sportlap felidézi: a közösségi médiában több fotó is keringeni kezdett 11 évvel ezelőttről, és a hozzá kapcsolódó történetet is ismertté vált. Eszerint Cristiano Ronaldo az aranylabdás ukrán labdarúgó, Andrij Sevcsenko társaságában 2013-ben Tbilisziben, Grúzia fővárosában járt, ahova utóbbi csapattársa, Kaha Kaladze hívta meg őket. (A Dinamo Kijevben és az AC Milanban is megfordult grúz később politikai karrierbe kezdett, miniszterelnök-helyettes volt, jelenleg ő Tbiliszi főpolgármestere.)

A meghívás célja az volt, hogy Ronaldóék vegyenek részt a helyi Dinamo futballakadémiájának megnyitásán, valamint egy találkozón a helyi tehetségekkel. Az eseményeken készült fotókon pedig jó néhány, később ismertté vált kiskölyök is látható. Nyilván kitalálható: néhányon közülük ott van Kvarachelia is. A slusszpoén azonban csak most jön: a fényképeken nemcsak a most 23 éves nápolyi kedvenc szerepel, hanem a portugálverő grúz válogatott további 4 tagja is, így Georgi Kocsorasvili (a spanyol Levante játékosa), Georgi Csakvetadze (Watford), Zuriko Davitasvili (Bordeaux) és Anzor Mekvabisvili (Universitatea Craiova).

A tbiliszi akadémia utánpótlás-nevelésének hatékonysága – úgy tűnik – figyelemre méltónak minősíthető, igaz, tao- és egyéb forrásokkal való ellátottságáról nincsenek részletes információink. Az ennél is direktebb párhuzamok felvázolásától a továbbiakban tartózkodnánk.