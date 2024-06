Intenzív munka: a DK-közeli Nyugati Fény a 444-előfizetések lemondását hirdeti

Intenzív munka zajlik – mondta Dobrev Klára két héttel ezelőtt, Czinkóczi Sándor kérdésére azzal kapcsolatban, hol tart a DK a választási eredmény értékelésében. Aztán elmondta újra. És újra. És újra.

Olyan sokszor mondta el pillanatok alatt internetslágerré vált nyilatkozatában az intenzív munka kifejezést, hogy a magyar nyilvánosságon izgatott várakozás lett úrra: mivel áll elő a párt ennyi intenzitás után? Milyen tanulságot vonnak le abból, hogy másfél éve meghirdették, ők az ellenzék vezető ereje, és mindenki soroljon be mögéjük, mostanra viszont már az árnyékkormányt is fel kellett oszlatniuk, aminek jelentősége talán csak ahhoz mérhető, mintha Dwight Schrute-tól elvennék az assistant to the regional manager fokozatot az Office című sorozatban?

A várakozásnak ezen a héten lett vége, amikor Gyurcsány Ferenc egy forró nyári délutánon videóesszé/interjú párossal ugrott seggest a figyelemgazdaság medencéjébe. Ezekből kiderült: szó sincs lemondásról, szó sincs következményekkel való szembenézésről, most kell csak nyomni igazán, és minden meccset le kell játszani.

Minden lejátszandó meccs közül pedig nyitómeccsnek láthatóan azt választották, hogy a megmaradt független sajtónak mennek neki. Ehhez Gyurcsány Ferenc ideológiai alapot is igyekezett adni: szerinte a független sajtó túlságosan középen áll, amivel a diktatúrát segíti. A harci kürtök megfújása után a párt kommentelő hadosztálya a Megafon legszebb hagyományait követve indult el a híroldalak Facebook-posztjai alá, a DK-s politikusok egymásra licitáltak a média gyalázásában. Hogy milyen hatással lesz az ország mentális állapotára, ha mostantól minden hír alatt már egyszerre lesz Megafon-, Magyar Péter- és DK-s harci komment is, azzal kapcsolatban nincsenek nagy reményeink, de ha önmagában csak erről lenne szó, ezt még nem is problematizálnánk.

A Demokratikus Koalíció háza táján végzett intenzív munka viszont nem állt meg itt. A párthoz közel álló Nyugati Fény csütörtökön Mozgalom indult a 444-előfizetések lemondására a botrányos Gyurcsány-cikk miatt címmel jelentett meg posztot, amire több okból is izgatottan kattintottunk:

se ilyen mozgalomról nem volt tudomásunk,

se arról, hogy botrányos Gyurcsány-cikkünk jelent volna meg.

A Nyugati Fény a posztban az Amerikai Népszava című orgánum főszerkesztője, Bartus László cikkét közli újra némi kommentárral, teljes egyetértés mellett. Szerintük kollégánk, Herczeg Márk csütörtöki véleménycikke a Gyurcsány-interjúról olyan volt, ami miatt ki kell őt rúgni, le kell mondania Uj Péter főszerkesztőnek, az olvasóknak pedig le kell mondaniuk a 444 előfizetésüket. Bartus Lászlónak természetesen szíve joga ilyen „mozgalmat” indítani, de hogy a DK-közeli média hirdeti ezt, az mégiscsak figyelemreméltó.

Az intenzív munka elvégzése után ezek szerint arra jutottak a párt körül, hogy ki kell rúgatni egy újságírót, aki a nyugati civilizáció és az európai sajtó történetében példátlan dologra vetemedett: gúnyos véleménycikket írt egy befolyásos, a magyar közéletre jelentős hatással bíró politikus szerepléséről.

Ezenkívül arra jutottak, hogy lehetőleg minél inkább ártani kell annak a lapnak, ami által feltárt kegyelmi ügyre a párt néhány hónapja még a teljes politikáját igyekezett építeni.

Herczeg Márkot természetesen nem tervezzük kirúgni, ajánljuk inkább mindenkinek további írásait is, például a Rényi Pál Dániellel közösen írt, Legyőzhetetlen Orbán Viktor pártállami kampánygépezete című cikkét, vagy a nemrég megjelent publicisztikáját az orbánista realizmusról.

Azzal együtt pedig, hogy ezen a héten

Magyar Péter kihirdette, hogy „az úgynevezett független sajtó jelentős része is a hatalomgyár és a status quo fenntartásában érdekelt”,

Oroszország bejelentette, hogy korlátozzák a 444 elérését,

és Gulyás Gergely ígéretével szemben a Szuverenitásvédelmi Hivatal is rákapcsolt a független média elleni fellépésre,

mi mást is mondhatnánk, mint hogy köszönjük olvasóink támogatását, és hogy folytatjuk a munkát. Intenzíven.