Négy hónapja még felindulást váltott ki Biden visszalépésének felvetése, most hirtelen mindenki erről beszél

Mintha egy amúgy mindenki által ismert családi ”titok” jutott volna köztudomásra, beszámolók szerint olyannak tűnik most a hangulat az amerikai Demokrata Pártban, ahol pánikszerűen kezdtek el arról beszélni, hogy Joe Biden helyett valaki mást kéne indítaniuk Donald Trump ellen a novemberi választáson.

photo_camera Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Biden számára ugyanis rettenetesen sült el az első vita csütörtök este: a jelenlegi elnök egyáltalán nem nyújtott meggyőző teljesítményt, fakó hangon beszélt, többször belezavarodott a válaszaiba, nem csapott le magas labdákat. Sajtóbeszámolók szerint a párton belül is katasztrofálisra értékelték az elnök teljesítményét, és magas szinten is téma lett, hogy le kéne cserélni Bident. A Financial Timesnak név nélkül nyilatkozó bennfentes szerint nagyobb szintű pánikot látni a párton belül, mint amit valaha lehetségesnek gondolt volna, míg egy másik forrás szerint a legrosszabb félelmeiket igazolta az elnök szereplése.

Nem meglepő módon a vitát követően a Twitteren és a pótlására létrehozott Threads-en is rengetegen Ezra Klein nevét kezdték el emlegetni: a New York Times véleményrovatának szerzője, az egyik legismertebb liberális publicista ugyanis idén február közepén tett közzé egy 25 perces audióesszét, melyben Biden visszahívását és egy új jelölt indítását szorgalmazta. Klein jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni a demokratapárti nyilvánosságban, így meglehetősen szenvedélyes monológja hatalmas felhajtást, illetve a Fehér Ház részéről felháborodást váltott ki. A legbefolyásosabb amerikai lap és a Fehér Ház között a Biden-ciklus második felére kifejezetten rossz lett a viszony (erről a Politico írt áprilisban részletesen), azzal pedig, hogy Klein a lapnál futó, az ország egyik leghallgatottabb politikai podcastjában szólította fel az elnököt a visszalépésre, végleg eltört valami.