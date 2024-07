Egy rúdtáncos sportegyesületet is támogat Rogán minisztériuma

Egészen meghökkentő célra is szán pénzt a Miniszterelnöki Kabinetiroda, ez a kormány honlapjára feltöltött, április 1. és május 31. között megkötött szerződések listájából derül ki. A tárca ugyanis 4 millió forintot adott a Villányi úton működő Dollhouse Sportegyesületnek a szakmai program és a működés támogatására, írja a Telex.

A rúdtáncos klub nem először részesül ilyen segítségben, hiszen 2023-ban is ugyanekkora összeget kapott Rogán Antal tárcájától a Magyar Hang korábbi cikke szerint. Az egyesület egyébként meglehetősen friss, hiszen 2023. március 27-én jegyezték be, ügyvezetője pedig az a Zsumberáknék Markó Ágnes, aki tíz éve több nyilvánosan is elérhető szerződésben a Fidesz parlamenti frakciójának munkatársaként tűnt fel. 2014-ben például Rogán még a Fidesz frakcióvezetőjeként rendelt egy imázs tanulmányt a StrategoPoliS Kft.-től, itt a Fidesz kapcsolattartójaként szerepelt Zsumberákné, amikor néhány héttel később Huth Gergely cégével, a Pesti Srácok korábbi kiadójával, szerződtek, akkor már maga Zsumberákné szerződött a Fidesz nevében.