Steve Bannon bevonul a börtönbe

Steve Bannon börtönbe vonul, miután a Legfelsőbb Bíróság is elutasította a büntetése ellen benyújtott fellebbezését.

Donald Trump volt tanácsadóját 2022 októberében ítélték 4 hónapos börtönbüntetésre, amiért nem tett eleget a Capitolium 2021. január 6-ai ostromát vizsgáló képviselőházi bizottság idézésének.

Bannon először egy szövetségi fellebbviteli bíróságtól kérte az ítélet megsemmisítését. Miután májusban elutasították a kérelmét, a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, ami gyorsított eljárásban arról határozott, hogy Bannonnak be kell vonulnia a börtönbe.

photo_camera Orbán Viktor kormányfő (b) és Steve Bannon amerikai médiaszemélyiség, politikai stratéga, Donald Trump korábbi elnök tanácsadója megbeszélést folytat a washingtoni magyar nagykövetségen 2024. március 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A döntés után Bannon azt nyilatkozta, hogy politikai fogolynak tekinti magát, és nem bánta meg, hogy annak idején nem tett eleget a bizottsági idézésnek.

„Ha börtönbe kell mennem ahhoz, hogy a Képviselőház végre elkezdjen mozogni, és elinduljon az illegitim január 6-ai vizsgálóbizottság delegitimálása, akkor ez van. Megérte a börtönbe vonulásom” - mondta.

Márciusban Peter Navarro, Trump másik volt tanácsadója a 4 hónapos szövetségi börtönbüntetését kezdte el, miután a Legfelsőbb Bíróság elutasította, hogy meghallgassa az ellene benyújtott fellebbezést. Őt is azért ítélték el, mert nem volt hajlandó eleget tenni a képviselőház január 6-i bizottságának idézésének. (via The Guardian)