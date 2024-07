Ultranacionalista szimbólum vagy ártatlan jelkép? Farkasköszöntés miatt tilthatja el a negyeddöntőtől a török-osztrák meccs hősét az UEFA

Miután a törökök az egyébként igencsak szenvedős Európa-bajnokság eddigi talán legélvezetesebb meccsén kedd este 2-1-re legyőzték az osztrákokat, és bejutottak a legjobb nyolcba, az UEFA lényegében azonnal vizsgálatot indított a meccs hőse, a két gólt szerző Merih Demiral gólöröme miatt.

Emiatt kézmozdulat miatt:



photo_camera Farkasjel Merih Demiral előadásában Lipcséből. Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Ez az úgynevezett farkasjel, törökül bozkurt, ami a török (ultra)nacionalista Szürke Farkasok szimbóluma. Ha máshonnan nem, egy néhány évvel ezelőtti Vona Gábor elleni propagandakampányból ismerős lehet: 2016-ban amiatt támadták ugyanis a Jobbik jó török kapcsolatokkal rendelkezőt elnökét, hogy ezt a jelet használta egy fotón. Ezt Vona nem is tagadhatta volna, de azzal védekezett, hogy a Szürke Farkasokhoz nincs köze, ő ezt egy pántürk szimbólumként használta Törökországban, hiszen azt szélesebb körben is használják.

A farkasköszöntés vitatott jelentésrétegei most Demiralnál is előjönnek: a meccs után a középpályás azzal védekezet, hogy az számára a törökséget, török identitást fejezi ki, nincsen politikai tartalma.

A helyzet egy kicsit azért hasonló a turullal kapcsolatos szokásos itthoni törzsi vitákra, ahol szintén gyorsan elő szokott jönni, hogy mai használatában egyértelműen szélsőjobboldali szimbólumról van-e szó, vagy lehet-e azt általánosabb nemzeti jelképnek is érezni.

A török esetben a farkasjelet a pántürk, vagyis a török nyelvű népeket egyesíteni akaró nacionalista mozgalom terjesztette el, de a hívei szeretnek arra utalni, hogy egy ősi türk totemállatról van szó. Igazán az ultranacionista, terrormerényletekkel vádolt, időnként fasiszta mozgalomként leírt Szürke Farkasokhoz kötődik. Őket, bár hivatalosan-intézményesen nem is léteznek, a török jobboldali MHP párt ifjúsági, militarista utcai-ideológiai szárnyának szokták tekinteni. Amióta azonban az MHP Erdoğan szövetségese, és a török/pántürk nacionalizmus egyre élesebben jelenik meg kormányzati szinten is, a farkasjel szélesebb körökben is terjed. Alkalmilag állítólag használta már maga Erdoğan is.

Nem véletlen azért, hogy most éppen az MHP elnöke, Devlet Bahçeli reagált leghevesebben, törökellenes összeesküvéssel vádolva meg az UEFA-t. De nem maradt el tőle sokkal a török ipari miniszter sem:

„Aki válogatott labdarúgónk gólünnepét „rasszizmusnak” minősíti, annak először a saját történelmét kell szemügyre vennie. Nem várjuk el azoktól, akik tapsolnak az LMBT-propagandának, vagy tisztelegnek a kurd PKK-nak, hogy megértsék a törököket”

- mondta Musztafa Varank.

A farkasos kézjellel máshol valóban kevésbé megengedőek: Franciaországban és Ausztriában, a törökök keddi ellenfelénél törvény is tiltja a mozdulatot.

A bejelentett UEFA-vizsgálat alapja a fegyelmi szabályzatnak az a cikke, amelyik „minden politikai, ideológiai, vallási vagy faji propagandát tartalmazó magatartást” tilt a futballpályákon. Ezt sértette meg, ha megsértette a törököket a negyeddöntőbe lövő csatár, de erről az UEFA csak később dönt. Gólöröméért akár a Hollandia elleni meccstől is eltilthatják Demiralt.

