Az orosz és az ukrán sajtót is felizgatta a hír, hogy két nappal kijevi kirándulása után Orbán Viktor meglátogathatja Putyint

A magyar lapok arról írnak, hogy két nappal kijevi látogatása után Moszkvába utazhat Orbán Viktor – erről orosz és ukrán lapok írnak egybehangzóan. Az orosz ellenzéki Meduza és az ukrán Ukrajinszka Pravda egyaránt Panyi Szabolcsra, a Direkt 36 és a VSquare munkatársára hivatkozik, aki angol nyelvű Twitter-oldalán publikálta kora délután a hírt, amely szerint Orbán és Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken, július 5-én megy Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Panyi a posztjában egymástól független közép-kelet-európai forrásokat említett, információját szemlézte egyebek közt a Hvg.hu és a Telex is.

Az értesülést időközben a Szabad Európának egy magyar kormányzati forrás is megerősítette, majd hasonló szellemben számolt be a küszöbön álló útról a Financial Times is. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pedig arról posztolt, hogy Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról tárgyalni.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtósa az MTI-t a nap folyamán arról tájékoztatta, hogy Orbán Viktor július 5–6-án Susában vesz részt a türk országok vezetőinek tanácskozásán. Ennek a fejleménynek is van pikantériája, Susa ugyanis az Azerbajdzsán által annektált Hegyi-Karabahban található, ahova nagy előszeretettel látogat rendszeresen Ilham Aliyev azeri elnök, demonstrálandó a legyőzött Örményországgal szembeni „felsőbbrendűségét”.

photo_camera Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Pekingben, 2023 októberében Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az Ukrajinszka Pravda a lehetséges moszkvai Orbán-túra kapcsán felidézi a magyar miniszterelnök úgynevezett „béketervét” éppúgy, mint azt a tényt, hogy a kijevi Orbán–Zelenszkij-randevú napján Szijjártó külügyminiszter fontosnak tartotta felhívni orosz kollégáját-barátját, Szergej Lavrovot.

Csütörtökön egyébként Putyin egy asztanai fórumon arról beszélt: nem játszik az a forgatókönyv, miszerint előbb tűzszünetet hirdetnek, majd tárgyalásokba kezdenek Ukrajnával, az orosz elnök szerint a sorrendnek fordítottnak kell lennie.

Orbán és Putyin legutóbb tavaly októberben, Pekingben találkoztak, az „Egy övezet, egy út” fórumon.