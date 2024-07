Békeügetés

Jó reggelt! Már megint itt van a szerelem - és a fesztiválszezon.

You know, I'm a peacemaker, basically

Az ukránok nem fogadták kitörő örömmel a magyar miniszterelnök „béketervét”, de nem is utasították el kategorikusan. Inkább kihasználták a lehetőséget, hogy ismét hangsúlyozhassák, milyen fontos lenne mielőbb tető alá hozni a második békecsúcsot.

Orbán azt mondta, hogy nem is akarta meggyőzni Zelenszkijt a békéről, csak tájékozódni az „álláspontjáról”. Az európai közvélemény jelentős része is azt akarja most már, hogy kényszerítsék a tárgyalóasztalhoz Ukrajnát. Ehhez képest „az Egyesült Államok és a NATO álláspontja világos, egyetlen megoldás létezik, az Orosz Föderációnak egyszerűen ki kell vonulnia”.

Frakció és reakció

Deutsch Tamás biztos benne, hogy összejön a saját frakciójuk az Európai Parlamentben, de a legnagyobb potenciális szövetségesük, a lengyel Jog és Igazságosság inkább Meloni frakcióját választotta Orbánék helyett.

Brit és francia választások

Nagy-Britannia július 4-én választ. A 14 éve uralkodó Konzervatívok a Brexittel kezdték megásni a sírjukat, majd gyakorlatilag összeomlottak. A következő miniszterelnök az egyszerűen csak normális Keir Starmer lesz.

Franciaország izgalmasabb. Macron és a baloldali tömb jelöltjei majdnem mind visszaléptek egymás javára, hogy megakadályozzák Le Penék teljes győzelmét. Ezzel a francia miniszterelnök szerint el lehet kerülni a szélsőjobb abszolút többségét.

Biden még gondolkodzik

Szövetségese szerint Biden fontolgatja, hogy visszalépjen az elnökjelöltségtől. A katasztrofális jelölti vita után pánikszerű reakciók kísérték Joe Biden teljesítményét. Közvélemény-kutatások szerint minden második amerikai választó úgy gondolja, le kéne mondania. Demokrata politikusok szerint Kamala Harris lenne a legesélyesebb a jelöltségre, ha Biden félreáll.

Kapcsoljuk a stúdiót

Kivel harcol Rossi? Miért nem játszanak a franciák? Létezhet még rosszabb olasz foci? Hogy nézne ki egy német-török döntő Berlinben? Álszakmai Eb-podkaszt negyeddöntők előtt.

Rossi marad, de az idegei még nincsenek egészen rendben

Még nem jutottak ki a szakadékból az olaszok, amibe Európa csúcsáról zuhantak



Pénz, pénz, pénz

Mozgalmas és jelentőségteljes volt 2023 júliusa Mészáros Lőrinc számára, hiszen néhány nap különbséggel két nagy balkáni tranzakciót is bejelentett a Mészáros Csoport. Ezekkel - és egy állami bank segítségével - közel 80 milliárd forintos vagyont szerzett tavaly a felcsúti milliárdos, ez teljes vagyona 8 százaléka.

Közben történelmi csúcsra értek a magyar háztartások tartozásai, a magyar költségvetés helyzete pedig úgy javult, hogy valójában minden sokkal rosszabb lett. De nyugalom, az augusztus 20-i ünnepségsorozatra sikerült félrerakni 15 milliárdot, és így Balásy Gyulának sem kell aggódnia a benzinárak miatt.