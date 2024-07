Cseh Katalin arra kéri a megafonosokat, töröljék a videót, amiben bezoomolnak a lábai közé

Bocsánatkérésre és a róla készített videó eltávolítására szólítja fel Cseh Katalin a megafonos Trombitás Kristófot és Apáti Bencét, miután a Fidesz-közeli propagandalabor arca szerdán olyan felvételt tett közzé, amiben emberi és női méltóságában alázza a Momentum politikusát. A párt nem érte el az EP-be való bejutáshoz szükséges küszöböt, és ezzel leszerepelt a júniusi választásokon.

Trombitás szerint a rendkívül kedvezőtlen választási eredmény annak ellenére következett be, hogy Cseh - akit a videóban csak „a nagykörúti all-starként” emleget - a választási siker érdekében még „muffot is villantott”. A felvételen egy asztalnál ülő nő lábai látszanak, amik közé pár másodpercre bezoomol a kamera, azt a hatást keltve, mintha a politikus szándékosan megvillantotta volna a nemi szervét. A Megafon-influenszer ezután bevágta Sharon Stone híres lábkeresztezős jelenetét az Elemi ösztönből, hozzátéve, hogy „Sharon Stone-nak jobban állt a történet, meg hát ízlés kérdése is”.

Cseh szerint a videó megjelenése után többen bíztatták, hogy terelje jogi útra az ügyet, de ő nem fog feljelentést tenni: semmi kedve ahhoz, hogy a bíróság hosszan elemezgesse, a közszereplőknek vajon kötelességük-e tűrni, hogy az őket kritizálók befotóznak a szoknyájuk alá.



Mint írja: „Természetesen tudom azt, hogy a politikai szerepvállalás együtt jár azzal, hogy az ember munkáját minősítik, kritizálják, sokszor durva vagy akár méltatlan módon”, az azonban



„Nem normális, hogy a közszereplést vállaló nőknek a jogos vagy jogtalan kritikák mellett azt is szó nélkül kell tűrniük, hogy naponta kapunk kéretlen képeket férfiak nemi szervéről, hogy rendszeresen olyan üzeneteket kell olvasnunk, ami a megerőszakolásunkra vagy megcsonkításunkra buzdít, hogy gyalázatos stílusban beszélnek a külsőnkről, vagy, hogy halálos fenyegetéseket kapunk. Bátran állíthatom, hogy minden női politikus számára ez a napi realitás, politikai oldaltól teljesen függetlenül [...].”

A hasonló videók a politikus szerint nem csak a politizáló nőkre, hanem a társadalom egészére nézve károsak, mert normalizálják az online bántalmazást, amitől fiatal lányok tömegei szenvednek, és legitimálják a bosszúpornó-jelenséget.

A bosszúpornó a párkapcsolati erőszak egyik formája, amiben itthon is rengeteg fiatal nő lehet érintett. Bosszúpornónak számít minden olyan szexvideó vagy fotó, amit az egyik fél a másik hozzájárulása nélkül tesz közzé az interneten. A jog a felnőtt áldozatokat kevésbé védi a gyakorlatban – annak ellenére, hogy a bosszúpornó 2014 óta Magyarországon is börtönnel büntethető –, de az érintettek életét hosszú időre tönkreteheti egy ilyen eset. Az áldozatok gyakran vonakodnak a feljelentéstől, mert félnek, hogy a rendőrök, ügyészek is csámcsognak majd a felvételeken, és adott esetben őket hibáztatják. Ez akkor is érvényes, ha a nem konszenzusos felvételek nem bizonyíthatóan vagy egyáltalán nem bosszúból kerülnek nyilvánosságra, és akkor is, ha a valóságban nem is léteznek.

Tavaly nyáron a Megafon annyit költött hirdetésre, mint az ötször akkora Spanyolország pártjai összesen a kampányidőszakban. Idén áprilisban hirdetések formájában egy hónap alatt kétszázmilliót áldoztak a kormánypárt szekerének tolására az önkormányzati és európai parlamenti választási kampányban, további száznegyvenmilliót pedig Magyar Péter lejáratására.