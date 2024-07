Joe Biden: nem lépek vissza, versenyben maradok

Az múlt heti Donald Trumppal folytatott katasztrofális vita után felerősödtek azok vélemények, amelyek szerint Joe Bidennek ki kellene szállnia az elnökjelölti versenyből, sőt, még a tekintélyes New York Times is szerkesztőségi vezércikkben kérte Bident, hogy lépjen vissza. Miután a minap az elnök a családjával is egyeztetett a kérdésről, szerdán zárt ajtók mögött tárgyalt Kamala Harris alelnökkel a Fehér Házban, írja a BBC . Ezt követően közölte Biden, hogy versenyben marad, az alelnök pedig biztosította őt a támogatásáról.

„Én vagyok a Demokrata Párt jelöltje, ettől senki nem tántorít el. Nem megyek sehova” – mondta Biden egy BBC-nek nyilatkozó forrás szerint.

Ugyanez ismétlődött meg az adománygyűjtő emailban is, amelyet pár órával később küldött ki Biden és Harris.

Szerdán a Harris mellett 20 demokrata kormányzóval is találkozótt Biden, köztük azzal a kaliforniai Gavin Newsommal és é michigani Gretchen Whitmerrel, akiket Biden potenciális utódjaként jelöltek meg, ha az elnök visszalépnek. Wes Moore, marylandi kormányzó szerint az elnök mindig is velük volt, így ők sem tesznek mást, támogatják Bident. Kathy Hochul New York-i kormányzó pedig azt nyilatkozta a találkozó után, hogy ők mind a támogatásukról biztosították Bident.

Biden távozására a New York Times mellett egy massachusettsi vállalkozó is a Biden távozása mellett kardoskodott korábban, pedig Ramesh Kapur már 1988 óta rendszeresen szervez adománygyűjtést a demokratáknak. Szerinte eljött az idő, hogy átadja a stafétát, az idő és a kor ellen nem lehet ugyanis harcolni. Változtatást sürgetett a kongresszus két demokrata képviselője is, akik szerint eljött az idő, hogy más jelöltet keressenek. Mindezek ellenére a Fehér Ház végig cáfolta azokat a híreket, melyek arról szóltak, hogy mérlegelnék Biden jövőjét.