A Disney visszatartja a demokratáknak adott támogatását, amíg Joe Biden nem lép vissza az elnökjelöltségtől

Abigail Disney, a Disney család vagyonának örököse és egyben a demokraták egyik adományozója, bejelentette csütörtökön, hogy addig visszatartják az adományokat, amíg Joe Biden vissza nem lép az elnökjelöltségtől.

„Ez realizmus, nem tiszteletlenség. (...) Ha Biden nem lép vissza, a demokraták veszíteni fognak. Ebben teljesen biztos vagyok. A veszteség következményei pedig valóban szörnyűek lesznek” - mondta Disney.

Az örökösnő szerint Kamala Harris jelenlegi alelnök lehetne az alternatív jelöltje a demokratáknak, aki szerinte képes lenne legyőzni Donald Trumpot.

Az múlt heti Donald Trumppal folytatott katasztrofális vita után felerősödtek azok vélemények, amelyek szerint Joe Bidennek ki kellene szállnia az elnökjelölti versenyből, sőt, még a tekintélyes New York Times is szerkesztőségi vezércikkben kérte Bident, hogy lépjen vissza. Miután a minap az elnök a családjával is egyeztetett a kérdésről, szerdán zárt ajtók mögött tárgyalt Kamala Harris alelnökkel a Fehér Házban, írja a BBC . Ezt követően közölte Biden, hogy versenyben marad, az alelnök pedig biztosította őt a támogatásáról. Arról, hogy Joe Biden kampánya egy kritikus interjún múlhat, itt írtunk. (Guardian)