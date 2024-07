Nyomozás indult a Nestlé ellen Franciaországban, mert 2 gyerek halt meg a baktériummal fertőzött fagyasztott pizzájuktól

Maga a francia Nestlé számolt be arról pénteken, hogy eljárás indult a cég és annak egyik leányvállalata ellen több megbetegedés és haláleset ügyében.



A nyomozás emberölés, testi sértés, egészségre veszélyes termék forgalomba hozatala és mások veszélyeztetése miatt folyik.

A botrány 2022-ben robbant ki. Több tucatnyian, főleg gyerekek estek ágynak és kerültek kórházba, miután az élelmiszeripari óriáscég Buitoni nevű márkájának fagyasztott pizzájából ettek. Az egészségügyi hatóságok 2022 februárjában először arra figyeltek fel, hogy szokatlanul sok, egyébként ritka, bakteriális alapú veseelégtelenségi esetről érkezik hír. A Nestlé egy hónappal később jelentette be, hogy visszahívja a Fraich’Up termékcsaládba tartozó pizzáit, mert a tésztában Coli bacilust találtak. A hatóságok pár nappal később jelezték, hogy bizonyítékot találtak a kérdéses pizzák fogyasztása és a fertőzéses esetek között. Nord megye prefektusa két napra rá be is záratta az ezeket gyártó üzemet. De ez csak azután történt meg, hogy két gyerek meghalt a baktériumos pizzáról.

(via Le Figaro)