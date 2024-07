Anglia büntetőkkel ejtette ki Svájcot

Képes lesz-e az Eb-n eddig főleg csalódást okozó Anglia eljutni a legjobb négy közé, vagy éppen az egyik legkellemesebb meglepetést okozó Svájc állítja majd meg őket: ez volt a fő kérdés a szombati első negyeddöntőn, ahol aztán, a negyeddöntős trendekhez hasonlóan végül hosszabbítás után dőlt el, tizenegyesekkel Anglia javára.

photo_camera Fotó: OZAN KOSE/AFP

Gareth Southgate csapata rengeteg kritikát kapott már ezen a tornán (többek között a saját táboruktól is), mondván, hogy hiába a sok sztár és ígéretes fiatal tehetség, a válogatott rendkívül visszafogott játékot tudott csak felmutatni. A legjobb 16 között az olaszokat nagyon simán kiverő Svájc ellen aztán az eddig látottakhoz képest ugyan talán agilisebben kezdtek az angolok, de ez nagy helyzeteket azért sokáig nem hozott, és nehéz lenne azt mondani, hogy szórakoztató játékot hozott volna az első 45 perc, ami lement kapura tartó lövés nélkül.

photo_camera Fotó: OZAN KOSE/AFP

A svájciakat ezért talán kevésbé lehetett kárhoztatni, részükről érthető taktika volt, hogy nem akartak hátrányba kerülni, és az angolok ugyan dominálták a játékot, de helyzetkialakítás ebből nem lett.

photo_camera Fotó: OZAN KOSE/AFP

Az első kapura tartó lövésig az 51. percig kellett várni, Embolo lépett be a tizenhatoson belülre, és közelről lőtte el a labdát, amit Pickford könnyedén összeszedett. A második félidő második felére Svájc látványosan elkezdte átvenni az irányítást, a 60. perctől kezdve ha nem is óriási helyzeteket, de legalább támadásféléket lehetett látni tőlük, és negyedóra után ez a főlény góllá is érett: a 75. percben egy megpattanó beadást Embolo közelről lőtt be az angol kapuba.

photo_camera Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Látványos volt eddigre, hogy hogyan vette át a kezdeményezést Svájc, és hogy Southgate csapata mennyire nem tudott ezzel semmit sem kezdeni. De a jelek szerint csak a gólra volt szükség, hogy az angolok elkezdjenek focizni: a 81. percben Saka gondolt egyet a 16-os környékén, és kapura lőtt, kilőve a hosszú alsót. Szép gól volt, 1-1.

photo_camera Fotó: OZAN KOSE/AFP

A rendes játékidőben még egy nagyobb svájci helyzet adódott, de gól nem, jöhetett a 30 perc ráadás. A 95. perc elhozta a meccs eddigi egyik legszebb jelenetét, Rice remek lövését nagy bravúrral tolta ki. Ebbe a ráadásfélidőbe még egy Bellingham-lövés fért bele, majd jött az utolsó 15 perc, melyben sokáig szokás szerint nem történt semmi, ám az utolsó pár percben Shaqiri többször is életveszélyesen támadta az angol kaput, a svájciak ekkor közelebb jártak a gólhoz. De gól nem lett több, jöhetett a tizenegyespárbaj.

Kezdésnek Palmer belőtte, Akanji viszont nagyon rosszul rúgta, Pickford könnyedén megfogta. Bellingham következett, aki magabiztosan gurította el, míg svájci részről Schar sem hibázott. A harmadik körben belőtte Saka és Shaqiri is, a negyedikben Toney és Amdouni is, így minden a csereként későn beállt Alexander-Arnold lövésén múlt. Amit magabiztosan vágott be, így Anglia öt hibátlan büntetővel kiejtette Svájcot.

Anglia az elődöntőben az esti Hollandia-Törökország győztesével találkoznak majd.