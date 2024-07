A második fordulóra bezuhant a jobboldal Franciaországban, Le Penék csak a harmadikok lesznek

(Cikkünk folyamatosan frissül)

Elkomorult arcok fogadták a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés (NT) párizsi eredményváróján az urnazáráskor közölt első exit poll számait. Le Pen pártja ezek alapján egy hét alatt az első helyről a harmadikra zuhant, ami a képviselői helyek számát illeti.

Múlt vasárnap az NT még történelmi siker elé nézett: a szavazatok 33 százalékát megszerezve 297 választókerületben álltak az élen. Ha ennyi kerületet tudtak volna hozni a most vasárnapi második fordulóban is, abszolút többséget szereztek volna, ami már nemcsak Franciaországot, de az európai politikát is igencsak megrengette volna.

A második fordulóban azonban a jelek szerint a vártnál is jobban működött a "köztársasági front", vagyis a baloldal és a centristák egymás javára való tömeges visszalépése, amivel évtizedes mintákat követve újra Le Pen és Bardella (ő volt az NT miniszterelnök-jelöltje) hatalomra jutását akarták megakadályozni.

photo_camera Fotó: MOHAMMED BADRA/AFP

Az IFOP közvélemémny-kutató által végzett exit pollok Franciaországban nagy pontosságúak szoktak lenni. Ennek eredményeit most este nyolckor, az urnazárás pillanatában tették közzé. Ennek eredménye szerint:



1. A baloldali tömb, hivatalos nevén az Új Népi Frontnak 180-215 mandátuma lesz;

2. Macron centrista tömbjének (Ensemble) 150-180 képviselői helye várható;

3. A Nemzeti Tömörülés pedig végül csak 120-150 helyen végez az élen.

Ha valóban ebben a tartományban végeznek a pártok, az azt jelenti, hogy a Nemzeti Tömörülés minden várakozásnál rosszabbul szerepel. Múlt vasárnap a becslések még 240-270 képviselői helyet adtak nekik, amivel közel lettek volna az abszolút többséghez szükséges 289-es számhoz. Ez azért is lett volna különösen fontos számukra, mert Bardella, a miniszterelnök-jelöltjük azt mondta, hogy csak abszolút többség esetén vállalt volna el egy esetleges miniszterelnöki felkérést, és a pártelnök Marine Le Pen is csak egy attól kevéssel elmaradó, nagyon erős relatív többség esetén tartotta volna lehetségesnek, hogy megpróbálkoznak a kormányalakítással.

photo_camera Marine Le Pen Fotó: Francois Lo Presti/AFP

Ettől azonban most úgy tűnik, rendkívül messze vannak. 120-150 mandátummal ugyan érdemben tudják bővíteni a frakciójukat (a '22-s választásokon 89 helyet szereztek), de ez így továbbra is csak egy erős ellenzéki nemzetgyűlési jelenlétet jelent, annak ellenére, hogy a franciák harmada már rájuk szavazott.

Arra már az előző napokban lehetett számítani, hogy Le Pen jobbszélről induló, az utóbbi időben némileg konszolidálódó, és a szavazótáborát mostanra nagyon jelentősen kibővítő pártja a jó első fordulós eredménye ellenére nem lesz képes abszolút többséget szerezni.

A francia választási rendszerben csak egyéni képviselők vannak, így az nagyon aránytalan, ugyanakkor a kérfordulós rendszerrel lehetőséget ad a politikai alkukra és együttműködésekre. Le Pen nagyarányú első fordulós győzelme után ezzel a lehetőséggel közel maximálisan éltek is a radikális jobboldal ellenfelei, vagyis a baloldali tömb és a Macront támogató centrista pártok. Bár mindkét blokk több pártból áll, melyek között (főleg a baloldalon belül) komoly konfliktusok is vannak, most úgy is sikerült megállapodniuk a tömeges visszalépésekről, hogy egyébként a baloldalon sokan kifejezetten utálják Macront, az ő táborában pedig a baloldal legbalosabb és leghangosabb pártját, a Mélenchon vezette La France Insoumise-t rettegik szívesen.

photo_camera Jean-Luc Mélenchon, a baloldali La France Isoumise alapító-elnöke az első forduló után Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Ennek ellenére a két tömb végül vagy 210 helyen oldotta meg a visszaléptetéseket: ahol az első forduló után Le Pen pártjának jelöltje vezetett, ott a harmadik helyezett visszalépett a második javára. A cél az volt, hogy végül lehetőleg csak egy kétszemélyes párbaj legyen egy NT-jelölt és egycentrista/baloldali, vagy ahogy arrafelé szeretik mondani, a köztársaság alapértékeit támogató jelölt között. Egy ilyen párviadalban a szavazók többsége, megfelelő kampány után, a jobboldali veszély ellenében szinte bárkire hajlandó befogott orral leszavazni.

A Nemzeti Tömörülés esélyei az abszolút többségre így lényegében zéróra estek, mégha az ellenfeleik mozgósítási céllal az utolsó pillanatig erősen hangsúlyozták is, hogy ezt kell ebben a történelmi pillanatban megakadályozni. Az utolsó közvélemény-kutatások után az NT-nek már csak 170-210 képviselői helyet jeleztek előre.

Az exit poll szerint viszont ennél is jelentősen kevesebb (még egyszer: 120-150) mandátumra számíthatnak - feltehetően viszonylag sok választókerületben ugyanakkor szoros eredmény lesz, úgyhogy ezek a számok azért még alakulhatnak.

Ha a baloldal mellett tényleg még a macronista tömb is beelőzi őket végül, az komoly pofon Le Penéknek. Egy látványosabb eredmény után még akkor is eljátszhatták volna a 2027-es (akkor lesz a következő elnökválasztás, amin a már két ciklust teljesítő Macron már nem indulhat majd) esélyes kihívó szerepét, ha kormányt végül nem tudtak volna alakítani, csak a legnagyobb ellenzéki erő lettek volna.

photo_camera Emmanuel Macron szavazni megy Fotó: MOHAMMED BADRA/AFP

Így azonban inkább az nyert újabb bizonyítékot, hogy a radikális jobboldalnak egyelőre úgy sincs esélye a hatalom megragadására, hogy már a franciák harmada támogatja őket, nem elég, hogy fölényesen megnyerik az EP-választásokat, vagy hogy teljes diadalt aratnak egy nemzetgyűlési választás első fordulójában.



Vagy-vagy helyzetben - és az elnökválasztás és a nemzetgyűlési választás mindent eldöntő második fordulója ilyen - Le Pen továbbra is esélytelen.

Ez alapján Macron szerencsejátékos stratégiája, az, hogy a pocsék eredményei után, lejtmenetben kiírta az előrehozott választásokat, már nem is tűnnik annyira őrült ötletnek.

Macronék - ha hnni lehet az exit pollnak - remekül szerepeltek az első fordulóhoz képest: az elnököt támogató centrista választási szövetségnek, az Ensemble-nek múlt vasárnap még csak 60-90 mandátumot vetítettek előre, ehhez képest a mai exit poll ennek a dupláját, 150-180 helyet mond nekik. Ebben a választási rendszer sajátosságain túl leginkább a visszalépések (a baloldali jelöltek valamivel több helyen léptek vissza a macronisták javára, mint fordítva), valamint a Le Pen-veszély hatékony politikai kihasználása játszhatott szerepet.

Macron tömbje így még azt is túlélte, hogy az elnök népszerűsége mélyponton van, a kampány hajrájában már konkrétan eldugták, hogy ne macronozza össze és rántsa magával az esélyes jelöltjeiket - pár napja Macron inkább már napszemüvegben és baseball-sapkában ment csak ki, mint egy inkognitóban kimerészkedő középkategóriás hollywoodi sztár, ezen kívül a két forduló között annyi szereplése volt mindösszesen, hogy egy sajtómentes étteremben megnézte a francia-portugál EB-negyeddöntőt.

Macron végül most vasárnap, a választási eredmények után sem szólal meg nyilvánosan, megvárja a nemzetgyűlés megalakulását.

Az elnök környezetéből az emúlt napokban azt szivárogtatták, hogy Macron nem akarja elsietni a döntést, és kivár, mielőtt megbízást adna valakinek a kormányalakításra. Ha a Nemzeti Tömörülés nyert volna, elképzelhető, hogy Bardellát bízta volna meg ezzel a feladattal, aki aztán így maga lett volna kénytelen azt visszaadni, hiszen abszolút többség nélkül nem lett volna valós esélye.

Így azonban, hogy az NT csak harmadik lesz, az elsőszámú politikai kérdés már az lesz, hogy hogy lesz képes együtt kormányozni a baloldal Macronékkal.

Az első forduló előtt Macronék még "a két szélsőség" ellen kampányoltak, vagyis Le Penék mellett Mélenchon ellenében próbálták mozgósítani a középre húzó szavazókat. A két forduló között aztán ezt elengedték, de az elnököt támogató tömb így is megosztott maradt. Miközben a Macronhoz közelálló eddigi miniszterelnök, Gabriel Attal a teljes balos táborral való összefogás pártján állt, a szövetség két kisebb pártjának vezetője már nem volt ilyen megengedő: a MoDemet vezető François Bayrou, valamint a Horizons vezetője, az elnöki ambíciókkal hírbe hozott Édouard Philippe már nem annyira kért Mélenchon embereiből.

A baloldalon eközben ahhoz akartak mindenképpen ragaszkodni, hogy egy győztes választás után ők adják majd a miniszterelnököt, és ettől nem függetlenül az is a két forduló közötti napok meghatározó témája volt, hogy egy esetleges baloldali-centrista koalíciónak milyen lenne a programja: a La France Insoumise részéről többen azt mndták, hogy ők csak akkor hajlandóak részt venni a kormányban, ha a lényegi pontjaikat (vagyonadó, a nyugdíjreform eltörlése, stb.) megvalósíthatják.

Macronék eközben inkább egy széles, a baloldaltól a mérsékelt jobboldali Republikánusokig (nekik nagyjából hatvan mandátumuk lesz várhatóan) terjedő nemzeti kormányban gondolkodtak, vagy akár, ha nem tudnak megegyezésre jutni, egy ügyvivő szakértői kormány felállítását is lehetségesnek mondták, egy új választás kiírásáig.

A következő napok-hetek már ezekről a vitákról és alkukról fognak várhatóan szólni. A miniszterelnök személyén túl a legnagyobb kérdés, hogy mi lesze a La France Insoumise-szal. A radikálisnak mondott baloldali párt nélkül, ha teljesen kimaradnának, valószínűleg nem lenne meg a nemzetgyűlési többség (nekik kb. 90 mandátumuk lesz), így legalább a képviselőik egy részére Macronnak és a többi baloldali pártnak is szüksége lesz. Nem lenne meglepetés, ha egy új baloldali csoport létrehozásával is megpróbálkoznának, amiben több, eddig különálló pártból is részt vennének.

Macron mindenesetre úgy tűnik, túléli a nem utolsó sorban saját maga generálta akut válságot. A tömbje azonban így is gyengébb helyzetbe került, mint idáig volt, és a jövőben jobban ki lesz szolgáltatva a baloldalnak, amiből még komoly kormányalakítási és kormányzási válságok jöhetnek. A radikális jobboldal eközben, bár a második forduló után most éppen eléggé csalódottak, jelentősen erősödött, kicsit messzebbről nézve azért még mindig ez a 2024-es francia választás leglátványosabb eredménye. Az ellenük való összefogás ugyan még mindig hatékony politikai hívószó, de ehhez kell egy olyan aránytalan választási rendszer is, mint a francia. Hogy Le Penék ebből milyen következtetéseket vonnak le, és hogy érinti ez akár Orbán Viktor nemzetközi viszonyait, akár már a közeli jövőben kiderülhet.