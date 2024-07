Orbán európai ambícióihoz nagyon jól jön most a soros elnökség

A TEFI-projektünk keretein belül olyan témákkal foglalkozunk, amik valamilyen módon hatnak arra, hogy milyen az a biztonság, amiben itt, Közép-Európa szívében élünk. A biztonságunkhoz - és a szuverenitásunkhoz is - hozzájárul az, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Sőt, 2024. július 1-jétől az Unió soros elnöki tisztségét is Magyarország tölti be.

Czina Veronikával, HUN-REN Világgazdasági Intézet tudományos munkatársával és Medve-Bálint Gergővel, a HUN-REN Politikatudományi Intézet és a Corvinus egyetemi docensével beszélgettünk.

A tartalomból

0:30: Adminisztratív elnökség, átmeneti időszakban. Ez most jó vagy rossz?

4:32: Orbán Zelenszkijnél tett látogatása annak a jele lehet, hogy fél évig kicsit moderálni fogja magát. (disclaimer: A felvételt Orbán kijevi látogatásának napján rögzítettük, amikor még nem jelentek meg az utána kezdődő diplomáciai ámokfutásról szóló hírek, és úgymond volt még remény. Úgy tűnik, tévedtünk.)

6:13: Mi történik, ha egy, a véleményével rendszeresen egyedül maradó ország a soros elnök?

8:04: Egy igen, egy nem, egy tartózkodás Orbántól a legfontosabb uniós intézmények vezetőire.

9:53: MEGA-troll elnökségi szlogen. Vagy elnökségi troll-szlogen.

11:35: Mire való egy elnökségi program a nemes gondolatok szép megfogalmazásán kívül?

12:35: És ami az elnökségi programból kimaradt...

16:48: A magyar elnökség prioritásai: versenyképesség,

22:18: védelempolitika,

24:06: bővítéspolitika, az arra érdemesekkel és az arra nem érdemesekkel.

25:18: Milyen biztosi pozíciót kaphat Magyarország?

26:13: Vissza a magyar elnökségi prioritásokhoz: kohéziós politika,

29:57: és a kormány kedvenc témái: migráció és demográfia.

35:56: Miért Orbán Viktor az elnökség arca, és miért nem Bóka János?

39:35: Jogállamisági és túlzottdeficit eljárások Magyarország ellen





Címlapkép: Botos Tamás/444