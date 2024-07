A hódító háborút folytató Oroszország nagyra értékeli Orbán Viktor békéért tett erőfeszítéseit

Nem üzent Joe Biden amerikai elnöknek és a NATO-csúcs többi résztvevőjének Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökön keresztül – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak egy kérdésre válaszolva.

A Kreml szóvivője ugyanakkor méltatta a magyar miniszterelnök békeerőfeszítéseit:

„Nagyra értékeljük, Putyin elnök úr is nagyra értékelte Orbán úr ezen erőfeszítéseit. Nyilvánvaló, hogy az érintett felek között egy egész sor nézeteltérés van, de Orbán úr valóban nagyon komoly kísérletet tesz arra, hogy megértse ezeknek a nézeteltéréseknek a lényegét, amit nagyra értékelünk.”

Orbán Viktor július 5-én tárgyalt Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről, Oroszország és az EU, illetve Budapest és Moszkva viszonyáról, továbbá a jövőbeni európai biztonsági rendszer lehetséges alapelveiről. Orosz értelmezésben Orbán látogatásával egyenesen az EU ment el Moszkvába, így Putyin azt érzékeltetheti, hogy Oroszország nincs is annyira elszigetelve a háború miatt.

photo_camera Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

Orbán július 2-án Kijevben az ukrán elnökkel találkozott, és felvetette neki egy határidőhöz kötött tűzszünet lehetőségét a béketárgyalások előkészítése érdekében. Volodimir Zelenszkij szerint Orbán nem mondta, hogy Moszkvába megy, Donald Tusk lengyel kormányfő szerint pedig Orbánnak „nincs joga semmit sem Ukrajna vagy Európa nevében tenni anélkül, hogy megkérdezné őket”.

Orbán Viktor hétfőn Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel is tárgyalt az ukrajnai rendezésről, és elmegy Washingtonba is. (via MTI)