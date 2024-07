Londoni cég vezérigazgatója lesz Bajnai Gordon

Bajnai Gordon volt miniszterelnök lesz a Campbell Lutyens magánpiaci tanácsadó cég vezérigazgatója szeptember 1-től.

Közleményük szerint Bajnai 13 éve dolgozik a cégnél. Kezdetben tanácsadó volt, 2017-től teljes munkaidős állást vállalt, majd 2019-ben vette át a vállalat globális infrastruktúrával és energiaátmenettel kapcsolatos részlegének irányítását.

Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc után, 2009-2010-ben volt miniszterelnök. 2012-ben visszatért a magyar belpolitikába. Először csak egy mozgalmat, majd egy pártot is létrehoztak (ez volt az Együtt). A 2014-es választáson végül összefogásban indultak az MSZP-vel, illetve más baloldali pártokkal. Bajnai Gordon visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől, így Mesterházy Attila akkori MSZP-elnökkel vágtak neki a választásnak. Bajnai a pártja listavezetője volt az EP-választáson, de nem ült be, és az aktív politizálással is felhagyott.

Ezután a Meridiam Infrastructure csoport operatív igazgatója lett, onnan érkezett a Campbell Lutyenshez.