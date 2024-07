3,7 százalékra csökkent az infláció júniusban, de nem örülhetünk ennek sokáig

Júniusban átlagosan 3,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon tavalyhoz képest a KSH friss közlése szerint. Az adat azért is lehet meglepetés, mert több elemző is az év ezen szakaszára várta az infláció újbóli emelkedését, amit a májusi 4 százalékos adat meg is erősített. Egy júniusi 0,3 százalékpontos csökkenésre azonban nem számítottak előzetesen a szakemberek.

Tavaly júniushoz képest az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal nőtt, ezen belül a cukoré 27,4, a büféáruké 9,2, a csokoládé és kakaóé 9,1, a gyümölcs- és zöldségléé 8,7, az éttermi étkezésé 8,1, a sertéshúsé 7,8, az alkoholmentes üdítőitaloké 5,6 százalékkal. A termékcsoporton belül a tojás ára 22,3, a liszté 19,2, a tejtermékeké 10,2, a száraztésztáé 10,0, a kenyéré 8,2, a tejé 6,2, a baromfihúsé 5,5 százalékkal csökkent.

photo_camera Egy vásárló hatósági áras liszteket néz egy 12. kerületi boltban február 1-én. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

A szolgáltatások 9,7 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 13,1, a testápolási szolgáltatások 10,7, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, a lakásjavítás és -karbantartás 9,8, a sport- és múzeumi belépők 8,2, az üdülési szolgáltatás 3,0 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 4,2, ezen belül a dohányáruké 4,7 százalékkal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk ára 6,1, a testápolási cikkeké 2,1 százalékkal növekedett.

A ruházkodási cikkek 4,1 százalékkal drágultak. A háztartási energia 2,7, ezen belül a vezetékes gáz 5,2, az elektromos energia 2,4 százalékkal olcsóbb lett. A tartós fogyasztási cikkekért 1,3 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ez utóbbin belül a használt személygépkocsik ára 8,8 százalékkal csökkent, az új személygépkocsiké 5,7, a szobabútoroké 2,1, a konyha- és egyéb bútoroké 1,9, a fűtő- és főzőberendezéseké 0,8 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok 3,2 százalékkal drágultak.

A KSH szerint májushoz képest a fogyasztói árak nem változtak. A maginfláció, vagyis a gyorsan és rövid távon változó elemektől megtisztított mutató azonban nem sok jót ígér. Ennek mértéke ugyanis 4,1 százalék lett a májusi 4 százalék után, vagyis magasabb az általános fogyasztóiár-indexnél, ami azt jelzi, hogy az árak emelkedésére lehet számítani a jövőben. A mostani vártnál is jobban csökkenő inflációban csak olyan tényezők játszottak szerepet, amelyek átmeneti, rövid távú hatással bírnak. Hosszú távon a fogyasztói árak gyorsuló növekedésére lehet számítani.