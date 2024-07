Magyar férfit tartóztattak le Norvégiában, mert feltörte egy űrcég rendszerét

Június 27-én őrizetbe vettek egy magyar férfit Norvégiában, miután a gyanú szerint feltörte az ISAR Aerospace Norge privát űrcég rendszerét, másolatokat készített fájlokról, és kártékony szoftvert töltött le a vállalat egyik laptopjára, írja a 24.hu a norvég közmédiára hivatkozva.

A 30-as éveiben járó férfi korábban kapcsolatban állt a céggel, amely egyebek mellett új generációs hordozórakétákat fejleszt. Tor Haug, a magyar férfi ügyvédje az esettel kapcsolatban arról beszélt a norvég sajtónak, hogy ügyfele értetlenül áll a történtek előtt, és tagadja a vádakat. Azt állítja, semmi rosszat nem tett.

Amennyiben bűnösnek találják a férfit, pénzbüntetést és akár kétéves börtönbüntetést is kaphat. Steffen Ravnåsen norvég rendőrfelügyelő ugyanakkor nem zárta ki, hogy más bűncselekmények miatt is eljárás indulhat.

Nagyon komolyan vesszük a történteket. Jelenleg is vizsgálunk több számítástechnikai eszközt az üggyel összefüggésben. Más és ennél súlyosabb vádak is szóba jöhetnek a későbbiekben – jelentette ki. A férfi a hét végéig biztosan előzetes letartóztatásban marad. A feltételezett adatlopás Norvégia északnyugati partjainál, az északi sarkkörön túl fekvő Andoya szigetén történt, ahol tavaly novemberben nyitották meg az Andoya űrkikötőt, mely egyben az európai kontinens első űrkikötője is lett.